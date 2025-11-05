Sjuksköterska till uppvakningsavdelningen
Uppvakningsavdelningen i Gävle erbjuder postoperativ vård, dygnets alla timmar, till patienter i alla åldrar. Vi har både planerade och akuta patientflöden. Patienterna kommer från alla opererande verksamheter vilket innebär allt från kortare ingrepp där patienterna kräver mindre postoperativt omhändertagande till mer avancerad kirurgi som kräver postoperativ intermediärvård. Mångfalden gör vårt arbete mycket varierade och stimulerande. Störst andel patienter kommer från centraloperation i Gävle.
På avdelningen är vi cirka 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att erbjuda bästa möjliga postoperativa vård. Arbetet karaktäriseras av korta vårdtider i en teknisk arbetsmiljö. Vi är en modern uppvakningsavdelning under ständig utveckling med starkt fokus på patientsäkerhet, hög kvalité och en god arbetsmiljö.
Vi söker nu en sjuksköterska som vill fördjupa sig inom postoperativ vård och ingå i avdelningens postoperativa grupp. Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Som sjuksköterska hos oss kommer du att jobba i ett team tillsammans med andra sjuksköterskor, både grundutbildade och specialistsjuksköterskor, undersköterskor samt narkosläkare.
Som sjuksköterska kommer du bland annat arbeta med
• patienter med olika nivåer av postoperativt övervakningsbehov
• observationer av patienter med fokus på andning, cirkulation samt smärta
• bedömning och åtgärder enligt A-E
• bedöma, administrera och utvärdera läkemedel
• varierande flöden av patienter i alla åldrar.
Hos oss får du
• utbildning inom postoperativ vård och kirurgisk intermediärvård 7,5hp
• individuellt anpassad introduktion
• goda möjligheter till kvalité och kompetensutveckling
• arbeta i en spännande arbetsmiljö tillsammans med stöttande arbetskamrater
• förmånligt nattavtal
• arbetstider som underlättar 11-timmars dygnsvila.
Vi söker dig som vill utvecklas och ser möjligheter i förändring. Du har förmåga att se till helheten och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt kan på egen hand lägga upp planeringen för hur de ska utföras. Som person är du lugn och stabil och har även förmågan att behålla lugnet i pressade situationer.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av postoperativt arbete men det är inget krav.
Tycker du arbetet låter spännande? Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
