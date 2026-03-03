Sjuksköterska till Uppsala Närakut Aleris- sommarvikariat
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-03-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Just nu söker vi sjuksköterskor till Uppsala Närakut Aleris på sommarvikariat.
Om oss Vår verksamhet präglas av kontinuerlig metodutveckling, där medarbetarna är med och ansvarar för verksamhetens mål och resultat. Uppsala Närakut arbetar på uppdrag av Region Uppsala. Vårt uppdrag består av att mellan kl. 7- 23 årets alla dagar handlägga akut sjuka personer på primärvårdsnivå.
Du arbetar tillsammans med läkare, undersköterskor och kurator.
Om rollen Som sjuksköterska träffar du patienter i alla åldrar för ett besök och i vissa fall behandlar du själv patienten, i andra fall handlägger du patienten tillsammans med övriga i teamet. Du är sjuksköterska med två års erfarenhet inom yrket. Har du tidigare erfarenhet av akutsjukvård / primärvård är det meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
Anställningsform: Timanställning
Tillträde: Efter överenskommelse, introduktion under våren
Lön: Individuell Lönesättning
Kollektivavtal finns
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Ansöker gör du senast 2026-03-31 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Isabell Andersson, enhetschef på tel. 070-1674078 eller mejl: isabell.andersson@aleris.se
Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
#sommarvikariat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6036058-1870663". Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Dragarbrunnsgatan 72a (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9773887