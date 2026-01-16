Sjuksköterska till Uppsala kommun omgående

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-01-16


Sjuksköterska till Uppsala kommun - Korttidsvård & SÄBO/Demens

Uppsala kommun söker legitimerade sjuksköterskor till två uppdrag inom korttidsvård och särskilt boende med demensinriktning. Möjlighet att söka ett eller båda uppdragen.

Uppdrag 1 - Svartbäcksgården (Korttidsvård)
Placering: Svartbäcksgården, Uppsala
Omfattning: 90-100% (38,15 h/vecka vid heltid)
Period: 26 januari 2026 - 5 april 2026
Arbetstider: Dagtid, 07:00-16:00
Helgtjänstgöring: Var 5:e helg
Arbete på röda dagar som infaller på vardagar

Uppdrag 2 - Årstagården (SÄBO & demens)
Placering: Årstagården, Uppsala
Omfattning: 90-100% (38,15 h/vecka vid heltid)
Period: 29 januari 2026 - 3 maj 2026
Arbetstider: Dagtid, 07:00-16:00
Helgtjänstgöring kan förekomma

Om uppdragen

Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom kommunal vård och omsorg, inklusive omvårdnadsansvar, medicinska bedömningar, läkemedelshantering, dokumentation och samverkan.

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från kommunal vård, korttidsvård, SÄBO eller demensvård (meriterande)
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och är flexibel

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Publiceringsdatum
2026-01-16

Så ansöker du
Ansök via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till högkvalitativ vård i din kommun!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9689896

