Sjuksköterska till uppdrag inom hemsjukvård/säbo sommar i Nyköping
Te Crea Care AB / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-01-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Te Crea Care AB i Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care!
Te Crea Care etablerades 2013 och bemannar sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt socionomer. Vi har avtal med samtliga regioner, många kommuner och privata vårdgivare. Det innebär att vi kan erbjuda dig många olika typer av uppdrag i hela landet. Te Crea Care har löpande arbetat intensivt med anbudsarbete för att du som konsult ska ha många uppdrag att välja mellan till riktigt bra villkor. Vi arbetar tight med våra konsulter där vi är ett team.
Krav eller önskemål:
• Legitimerad sjuksköterska samt två års erfarenhet.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är flexibel och kan anpassa dig i olika arbetsförhållanden. Du är trygg i dig själv och har förmågan att prioritera, delegera och arbetsleda. Vi söker dig som värdesätter eget ansvar, delaktighet och som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke.
Vi finns med dig hela vägen från uppdragsstart, löpande under uppdraget och när det är dags att se på fortsättning. Vi finns med alltifrån att hitta de bästa uppdragen åt dig, boka ev resa och boende, som bollplank under uppdraget och ligger steget före inför nästa uppdrag.
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Flexibel pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Peter Jönsson på 070 521 28 96 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Peter@tecreacare.com Arbetsgivare Te Crea Care AB
(org.nr 556936-8607), http://www.tecreacare.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9687040