Sjuksköterska till Trauma akut kirurgi och ortopedi
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som sjuksköterska hos oss möter du både svårt skadade och akut sjuka patienter, samtidigt som du får utvecklas inom avancerad omvårdnad i ett tryggt och kompetent team!
Du erbjuds
en tydlig plan för utbildning och kompetensutveckling för varje medarbetare
karriärspår med inriktning; Klinisk, Ledarskap och Forskning.
Det finns flera vägar att gå och olika steg att ta i sin karriär som sjuksköterska. Vi ser det som vår uppgift att uppmuntra vår personal till att utvecklas och växa, både som person och i deras profession.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vår avdelning är en trauma, akut kirurgisk och ortopedisk vårdavdelning vars uppdrag är att vara en del av Region Stockholms Traumacenter. Vi vårdar svårt skadade samt akut sjuka patienter. I och med det högspecialiserade uppdrag vi har så är värdet av teamet än viktigare. Vi har även en liten KUA med 6 vårdplatser där vi har elektiv ortopedi, vilket gör arbetet varierande.
Vi har en varierande patientkategori vilket gör att vi behöver vara lyhörda och mottagliga för alla patienters olikheter och deras behov. Personalen har stort inflytande i verksamheten, de sitter på svaren eftersom det är dem som är närmast patienterna.
Som sjuksköterska här hos oss kommer du att jobba med medicinskt avancerad omvårdnad i form av övervakning och medicinteknik. Du leder omvårdnadsarbetet i teamet, planerar för, vägleder och aktivt vårdar patienter. Du deltar i rondarbetet, hanterar läkemedel och bedömer i samförstånd med patienten omvårdnadsbehovet.
Arbetet på avdelningen pågår dygnets alla timmar och anställningen innebär dag/kväll/natt och helg tjänstgöring.
Vi söker dig som
har lätt för att kommunicera och arbeta i team
har lätt att ställa om och känner dig trygg i såväl akuta situationer som förändringar i arbetssätt och prioriteringar
vågar tänka nytt och delar med dig av din kunskap och agerar på det du ser
vill bidra till att utveckla och ständigt förbättra i strävan efter säker vård.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från akut- eller kirurgisk vård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Trauma akut kirurgi och ortopedi Kontakt
Emma Åsard emma.asard@regionstockholm.se Jobbnummer
9491172