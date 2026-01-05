Sjuksköterska till Transplantation i Huddinge (Natt- el treskift)
2026-01-05
Är du en sjuksköterska som söker ett utmanande arbete för att utvecklas i din profession? Vill du vara en del av Transplantationsavdelningen, där alla professioner samarbetar för att ge patienterna den bästa möjliga vården och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och utveckla din kompetens? Då kan du vara den vi söker!
Du erbjuds
ett utbud av kompetensutveckling och möjligheter att utveckla dig i din roll som sjuksköterska, såsom forskning och fördjupning inom omvårdnad
möjlighet till specialistutbildning, framför allt inom barn, kirurgi och akutmedicin
individuell inskolning som är baserad på dina tidigare erfarenheter, inklusive intern barnutbildning.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
I din roll som sjuksköterska hos oss på Transplantation kommer du förutom att planera och leda omvårdnaden kring patienterna, bidra med att förebygga och förutse postoperativa komplikationer och förändringar i patienternas hälsotillstånd.
På Transplantation vårdas patienter, såväl vuxna som barn, som har genomgått transplantation av njure, lever, bukspottskörtel eller hjärta och även personer som genomgått kärlaccessoperation. Det bästa med att arbeta med denna patientgrupp tycker vi är att patienterna får en möjlighet till ett nytt liv.
Vi arbetar med individuell schemaplanering.
Vi söker dig som
Är en positiv person med både vilja och nyfikenhet att lära dig nya saker. Förutom ovanstående ser vi att du har följande egenskaper;
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
mod att agera efter din egen övertygelse samt tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivtKvalifikationer
Krav: Legitimerad sjuksköterska
Meriterande: Erfarenhet inom kirurgi, barnsjukvård eller annan akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Vi har en härlig stämning i vår verksamhet och att du är med och bidrar till den är oerhört viktigt för oss. Är du nyfiken på att höra mer om tjänsten och vår verksamhet eller skulle du vilja hospitera? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer! Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska, Tema Akut och Reparativ Medicin, Transplantation Kontakt
Erik Vennberg erik.vennberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9668614