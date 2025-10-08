Sjuksköterska till Torsviks vårdcentral, vikariat
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Lidingö Visa alla sjuksköterskejobb i Lidingö
2025-10-08
Torsviks vårdcentral stärker upp med en sjuksköterska för en kollega som går på föräldraledighet!
Torsviks vårdcentral ligger beläget i en vacker miljö med närhet till vatten och goda kommunikationer.
Vi har cirka 11 700 listade patienter varav 150 är inom hemsjukvården. Vi är en välbemannad arbetsplats med flera olika yrkesprofessioner - läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fotvårdsterapeut, administrativ personal samt ett psykosocialt team. Vi har ett gott och nära samarbete inom verksamheten där vård av hög kvalitet är högsta prioritet.
Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktigt för oss och tillhör det dagliga arbetet. Du kan läsa mer om oss på Torsvik Lidingö vårdcentral (regionstockholm.se)
Som anställd hos oss och i Stockholm läns landsting finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. Vi erbjuder olika förmåner som exempelvis fri sjukvård i öppenvård samt friskvårdsbidrag och en god pensionsavsättning. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska på Torsviks vårdcentral innebär sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral, bland annat arbete inom hemsjukvård, mottagningsarbete och telefonrådgivning.
Arbetsuppgifterna i hemsjukvården innebär stor frihet under ansvar och som sjuksköterska lägger du själv upp din dag och planerar dina besök i samråd med övriga kollegor i teamet. Du ansvarar över ett antal patienter där du planerar och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt. Vi har väldigt bra läkarresurser i vår hemsjukvård med fasta hemsjukvårdsläkare.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Distriktssköterskeutbildning är meriterande
Erfarenhet av primärvård samt journalsystemet TakeCare är meriterande
Anställningsform:
Vikariatsanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde omgående/ enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är positiv och kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba i team samt har en god prioriteringsförmåga. Vi värdesätter det kollegiala teamet högt och det är viktigt att du vill bidra till helheten.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
