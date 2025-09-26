Sjuksköterska till timanställning, HMC Landskrona
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt engagerade team i Landskrona
HMC i Landskrona öppnade 2014 och idag har vi drygt 7000 listade patienter. Vi finns i nybyggda lokaler på Frögatan 16 i Landskrona med goda kommunikations- och parkeringsmöjligheter.
Vår arbetsmodell kallar vi HMC-modellen. Våra hörnstenar är att vi jobbar nära varandra i realtid, att vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till våra patienter och kollegor, att vi är följsamma till aktuell evidens/rekommendationer och att vi arbetar aktivt med beteendeförändring för hållbara levnadsvanor.
Mottagningen i Landskrona präglas av en kompetent och familjär anda. Hos oss blir du en del av ett starkt tvärprofessionellt team som trivs tillsammans och som gemensamt strävar efter att ge våra patienter förutsättningar till en god hälsa.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill ha en flexibel arbetsvardag och samtidigt känna tillhörigheten till en bra och trevlig arbetsplats där vi bokar dina pass successivt utifrån dina och våra önskemål.
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården med bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök.
Du samarbetar med alla yrkesprofessioner på vårdcentralen och rehab. Du är även delaktig i vårdcentralens övriga arbete.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med primärvårdserfarenhet
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team
Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat
Du arbetar proaktivt och vill vara med och förbättra vår verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet
Omfattning: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Avtalad visstidsanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om våra mottagningar och vad vi står för.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsomedicinskt center i Sverige AB
(org.nr 556769-0382), https://www.halsomedicinsktcenter.se/ Arbetsplats
Hälsomedicinskt Center Kontakt
Johan Holmberg j.holmberg@halsomedicinsktcenter.se Jobbnummer
9527536