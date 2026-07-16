Sjuksköterska till Thoraxvårdavdelning, Hjärtcentrum Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-16
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att skapa den bästa vården för hjärtsjuka i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, Hjärtintervention, Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Vi utreder, behandlar och opererar patienter från hela norra regionen med sjukdomar i hjärta, lungor och kranskärl. Genom att vi samarbetar över gränser, har effektiva vårdkedjor, arbetar med ständig förbättring och har en kompetent personal kan vi erbjuda vård av mycket hög kvalitet. Vi är ca 400 medarbetare på Hjärtcentrum.
Hos oss på Thorax vårdavdelning arbetar 50 medarbetare i rollerna sjuksköterskor, vårdnäraservicemedarbetare och undersköterskor tillsammans kring patienterna. Vi bedriver specialiserad vård av patienter som opereras för hjärt-, kärl-, och lungsjukdomar. Patienterna vårdas här både före och efter operationen och vi har 18 vårdplatser. Thorax har regionansvar vilket innebär att hit kommer patienter från alla de nordligaste länen och det opereras drygt 1000 patienter/år.
Du välkomnas till en avdelning med god arbetsmiljö, utvecklade rutiner och en grupp som uppmuntrar nytänkande. Vi erbjuder ett varierande och utvecklade arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa. Om du väljer att arbeta hos oss möts du av flera olika vägar för din personliga utveckling i yrket.
Vi söker nu två sjuksköterskor till vår arbetsgrupp för vikariat från 2026-09-01 till och med 2027-08-31. Tillträde kan ske vid annat tillfälle efter överenskommelse. Är du intresserad av att komma och jobba med oss är du varmt välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetet består av omvårdnadsarbete kring patienterna, dokumentation, läkemedelsdelning och övervakning av vitala parametrar m.m. Tillsammans med annan omvårdnadspersonal arbetar du på ett patientsäkert sätt och arbetet sker både självständigt och tillsammans med övrig kollegor. I arbetet ingår även att bidra till utvecklingsarbete och handledning av studenter.
Det är ett roligt, omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära nya saker varje dag i en familjär arbetsgrupp. Vi hjälper alltid varandra och vi har ett gott samarbete med övriga yrkesgrupper. Fokus är alltid på patienten.
På thoraxvårdavdelning månar vi om personlig utveckling och har därför utbildning i form av temadagar, internutbildning samt efter en tids arbete möjlighet till rotation mot intermediär avdelning samt även möjlighet att söka aspirantprogram för intensivvårdssköterska.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi värdesätter tidigare kunskaper inom hjärtsjukvård eller kirurgivård, men det är inget krav.
Det vi söker hos dig är att du har mycket god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du är självständig samtidigt som du är strukturerad och kan prioritera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga gentemot patienter och kollegor. Hos oss bidrar du med din kompetens för att tillsammans med oss hitta bra lösningar på vår avdelning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde sker från och med 2026-09-01 eller enligt överenskommelse., upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Avdelningschef
Lars Nyström +46907853602 Jobbnummer
10004259