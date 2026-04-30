Sjuksköterska Till Thoraxuppvaket, Tuva
2026-04-30
Verksamhetsområde thoraxkirurgi- och anestesi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vill du jobba med postoperativ vård? Vill du utvecklas, få erfarenhet och utbildning inom både postoperativ vård och intermediärvård? Önskar du vara ledig på helger och röda dagar?
Vi utvecklar nya arbetssätt för den postoperativa vården och söker därför grundutbildade sjuksköterskor som vill höja sin kompetens och vårda patienter på en högre vårdnivå. Vi har byggt upp en gedigen introduktion med utbildning och träning för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Låter det spännande? Tveka inte att söka till oss!
Vår verksamhet
Thoraxuppvaket, TUVA, ligger på samma plan och i nära anslutning till Thoraxintensiven. TUVA har i nuläget 4 platser för kortare uppvak samt 3 platser för längre postoperativ vård. Vi är en specialistavdelning för hjärt- och lungpatienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad efter thoraxkirurgi.
Vi utvecklar konstant nya arbetssätt, med kateterburen kirurgi, robotkirurgi och större hjärt-/lungkirurgiska operationer vilket innebär att vi expanderar och utvecklar den postoperativa verksamheten.
Inom thorax har vi ett nära samarbete och gemensamt ansvar, vilket gör att vi kan planera, genomföra och utvärdera hela patientens vårdkedja. Effektivitet och patientsäkerhet står i fokus!
Våra uppvaknings-/postoperativa platser har öppet måndag morgon till fredag kväll, dygnet runt. Vi har stängt på helger och röda dagar.
Ditt uppdrag
Som grundutbildad sjuksköterska på TUVA kommer du att jobba med specialiserad och bred postoperativ vård. Du får möjlighet att utveckla hela ditt register som sjuksköterska, från komplicerad smärtbehandling och övervakning av sviktande vitalparametrar till basal omvårdnad. Du arbetar i team med sjuksköterska/undersköterska och har ansvar för 2 - 4 patienter. Den postoperativa vården är under ständig utveckling för att möta patienternas behov och optimera patientflödet.Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
Du är grundutbildad sjuksköterska, tidigare erfarenhet av postoperativ-/intermediärvård är meriterande men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper som flexibilitet, god självkännedom och kommunikation. För sökande utan tidigare erfarenhet har vi utarbetat ett förlängt introduktionsprogram.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Ta chansen och bli en del av vårt team, en mycket trevlig arbetsplats med omväxlande arbete och individuellt anpassad introduktion. Du får en handledare som ger vägledning, feedback och hjälper dig i din utveckling. Fortlöpande kompetensutveckling med utbildningsdagar och postop-kurs 7,5 Hp. Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt arbete. Läs mer om vår verksamhet, dina karriärvägar och vad du får som sjuksköterska på TUVA Utvecklas med oss på thoraxintensiven! | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/vara-olika-omraden/jobba-med-hjart--och-lungsjukdomar/pa-thorax-utvecklas-du-genom-ett-helt-yrkesliv/utvecklas-med-oss-pa-thoraxintensiven/)
Vill du hospitera hos oss så tar vi gärna emot dig, ring till TIVA-koordinatorn på telefon 018-611 25 59.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Patrik Wallnor Fundin, 018-611 27 08
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS582/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
