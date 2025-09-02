Sjuksköterska till Thoraxkirurgisk avd. 55
Thoraxcentrum ger högspecialiserad hjärt- och lungkirurgisk sjukvård samt vård inom områdena invasiv elektrofysiologi, pacemaker, ICD/CRT, invasiv kardiologi/PCI och TAVI.
Inom kliniken arbetar ca 200 medarbetare på vård-, intensivvård och röntgenavdelningar samt inom mottagnings- och operationsverksamheter. Vi har ett brett och varierande arbetsinnehåll och bedriver såväl akut som planerad verksamhet. Vi är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, ansvar och delaktighet. Avdelning 55 är en thoraxkirurgisk avdelning som arbetar med pre- och postoperativ hjärt- och lungkirurgisk sjukvård.
Till oss kommer patienter som genomgått invasiva elektrofysiologiska ingrepp, ICD/CRT implantationer, invasiv kardiologi/PCI, TAVI och medicinsk kardiologi. Vi erbjuder även tjänstgöring på Thorax inskrivning- och dagvårdsavdelning. Hit kommer patienter för förberedelse, inskrivning, behandling och eftervård i samband med operation och/eller behandling.
Avdelningen genomgår nu en organisationssatsning, där en stor del av arbetet är att skapa goda arbetsförhållanden för personalen. En anställning hos oss innebär att du kommer få ta del av schemalagda utbildningsinsatser. Vi har två Instruktionssjuksköterskor som arbetar med introduktion och kompetenshöjande aktiviteter för stegvis utveckling.
Vi erbjuder flextid, friskvårdsbidrag och fri tillgång till gym. Dessutom erbjuder vi individanpassad introduktion och intern utbildning på arbetstid.
Du har möjlighet att hospitera om du är intresserad av att söka tjänst hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan till en spännande avdelning med varierande arbetsuppgifter och bra gemenskap bland personalen.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning, då hantering av läkemedel är en del av arbetet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna på avdelning 55 består av pre-operativa förberedelser, postoperativ vård av hjärt- och lungopererade patienter, kardiologisk vård samt användning av medicinteknisk utrustning såsom telemetri och topazdränage. Du får möjlighet att få en bredd i din sjuksköterskeprofession eftersom vi vårdar patienter med varierande sjukdomsbild och som har genomgått olika ingrepp och behandlingar, både akuta och planerade. Hos oss får du en individanpassad introduktion med inkluderat mentorskap.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller under uppstart för sista terminen på sjuksköterskeprogrammet. Har du tidigare erfarenhet av thoraxkirurgisk vård eller vidareutbildning är det meriterande.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga och att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är positiv och att du har ett ödmjukt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
