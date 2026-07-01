Sjuksköterska till Thoraxintermediär, Hjärtcentrum Umeå
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-01
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hjärtcentrum i Umeå har som mål att erbjuda den bästa hjärtsjukvården i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för patienter i norra regionen.
I Hjärtcentrum ingår Hjärt-kärlmottagningen, Thoraxkirurgi, Kardiologen, Hjärtintervention , Arytmienheten samt klinisk fysiologi och centrum för kardiovaskulär genetik. Tillsammans utreder, behandlar och opererar vi patienter med sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Genom samarbete över gränser, effektiva vårdkedjor, ständigt förbättringsarbete och kompetent personal erbjuder vi vård av mycket hög kvalitet. I nära samarbete med universitet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning.
Thorax intermediärvårdsavdelning har 6 vårdplatser och hör organisatoriskt ihop med Thorax intensivvårdsavdelning som har 6 vårdplatser. Tillsammans är vi ca 90 anställda. Vi vårdar och behandlar årligen drygt 1 000 patienter som genomgått hjärt- kärl- och lungkirurgi, Vi behandlar även patienter som hamnar i svår hjärt- och lungsvikt. Vården är högteknologisk och patienterna övervakas cirkulatoriskt och respiratoriskt genom t.ex. EKG, blodtryck, saturation och artärnål.
Vi på Thorax intermediärvårdsavdelning söker nu sjuksköterskor som vill ta ett nytt steg i yrkesrollen och vara en del i att utveckla vår verksamhet.
Hos oss välkomnas du till en avdelning med väl fungerande rutiner och en tydlig arbetsstruktur. Kompetensen är hög hos medarbetarna och vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete med föreläsningar och internutbildningar. Vi arbetar för en sund arbetsmiljö med goda möjligheter till rast och återhämtning.
På Thorax har du förmånen att arbeta enligt arbetstidsmodell 3 som möjliggör arbetstidsförkortning, nattbonus, ökad tid för återhämtning samt högre ersättning vid obekväm arbetstid. Du har dessutom stor möjlighet att påverka förläggningen av dina arbetspass.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På Thoraxintermediär ansvarar du för den postoperativa vården av patienter som genomgått thoraxkirurgi men även för patienter som drabbats av svikt i främst hjärta och lungor. Som sjuksköterska ansvarar du för en till fyra patienter. Du arbetar patientcentrerat, både självständigt och i multiprofessionella team i direkt närhet till patient.
Som nyanställd får du en personligt utformad introduktion. Du erbjuds regelbundet internutbildning och vi ser gärna att du aktivt deltar i avdelningens utvecklingsarbete. Vi erbjuder ett omväxlande och utmanande arbete där du har möjlighet att lära dig nya saker varje dag, alltid med patienten i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av sjukhusvård.
Du har god samarbetsförmåga, kan arbeta i team men har också förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar aktivt till en god arbetsmiljö och har en god förmåga att prioritera. Du är nyfiken, strukturerad, flexibel och trivs med att ta ansvar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Hjärtcentrum Umeå Kontakt
Avdelningschef
Maria Sjöberg maria.sjoberg@regionvasterbotten.se 072-705 38 09 Jobbnummer
9986269