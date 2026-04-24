Sjuksköterska till teamet för Funktionsstöd i Centrum, Kallebäck
Om jobbet
Vill du ha ett jobb där du både får arbeta självständigt och vara en viktig del av ett engagerat team? Vi söker nu fyra sjuksköterskor till funktionsstödsteamet i Kallebäck. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
En arbetsdag börjar alltid med samplanering tillsammans med kollegorna och därefter följer hembesök hos patienter. Vissa dagar innehåller även ronder, läkemedelsleveranser, möten, kontakt med andra vårdgivare och samverkan i tvärprofessionella team. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patienten, omvårdnadspersonal och andra vårdgivare. Arbetet sker i huvudsak genom patientbesök. Våra patienters behov sträcker sig från förebyggande insatser till avancerad sjukvård, vilket ger variation, utveckling och stort eget ansvar. Du kommer erbjudas en dagtidstjänst.
Arbetet är flexibelt och tillsammans med härliga kollegor ligger fokus på långsiktiga relationer och kontinuitet gentemot en patientgrupp. Här får du vara del av en arbetskultur där vi stöttar varandra och har nära till skratt. Det är ett jobb som utmanar och gör dig stolt.
Hos oss får du:
• En individanpassad introduktion så att du får goda förutsättningar att bli trygg i din roll.
• Kontinuerlig kompetensutveckling med fokus på målgruppen.
• Arbeta långsiktigt med patienter, vilket skapar djupare relationer.
• Flexibilitet, variation och en trygg arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom psykiatri eller distriktssköterska samt om du har tidigare erfarenheter inom målgruppen är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. B-körkort och körvana är ett krav.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med patienten, anhöriga och omsorgspersonal är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera, utföra och följa upp dina arbetsuppgifter.
Övrigt
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Publiceringsdatum2026-04-24
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Anna Ridderstad, Vårdförbundet anna.ridderstad@aldrevardomsorg.goteborg.se
