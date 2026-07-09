Sjuksköterska till team för intensiv öppenvård i Nacka
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2026-07-09
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi söker en engagerad och legitimerad sjuksköterska till Psykiatrisk team för intensiv öppenvård i Nacka. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en spännande och dynamisk miljö med fokus på högkvalitativ psykiatrisk vård.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett dedikerat team som arbetar för att säkerställa trygga och patientsäkra övergångar mellan heldygnsvården och öppenvården.
Om intensiv öppenvård (IÖV)
Intensiv öppenvård är ett alternativ till vård på psykiatrisk avdelning dygnet runt. Vi erbjuder tät kontakt med vården i patientens hemmiljö under en begränsad tid. Vården anpassas efter individuella behov och kan till exempel handla om ångestbehandling, aktivering och läkemedelsuppföljning.
Vården ges alltid i samverkan med ordinarie psykiatrisk öppenvård, genom en kombination av hembesök, besök på mottagning, videobesök eller telefonkontakt – det som passar bäst.
De två huvudsakliga målgrupperna är:
personer som nyligen skrivits ut från heldygnsvård och behöver ett tryggt och tätt stöd i övergången hem
patienter där det finns risk för inläggning och där tidiga, intensiva insatser kan stabilisera situationen
Att jobba som sjuksköterska i vårt team
Som sjuksköterska i teamet för intensiv öppenvård arbetar du främst tillsammans med läkare och andra sjuksköterskor. I teamet arbetar ni nära varandra och alla bidrar med sin unika kompetens. Som sjuksköterska följer du patienterna under hela vårdförloppet inom ramen för IÖV. Utöver uppföljning av mående och läkemedel genomför du tillsammans med dina kollegor insatser i form av bland annat beteendeaktivering, ångesthantering och strukturerat stöd.
Din nya arbetsplats
Teamet utgår från lokaler som ligger i naturnära Ektorp Centrum, cirka 15 min från Slussen. Vi erbjuder en trivsam och välstrukturerad arbetsplats med god stämning, korta beslutsvägar och väl utformade vårdprocesser där vi sätter patienterna först.
Vi strävar efter att ha ett tätt samarbete mellan olika professioner och arbetar aktivt för god samverkan med närstående, vårdgrannar och myndigheter. Vi lägger stor vikt vid empiri- och evidensbaserad behandling.
Våra förväntningar på dig
Du är legitimerad sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av psykiatrisk vård.
Du har ett starkt intresse för psykiatrisk vård.
Du är van att ta eget ansvar, arbeta självständigt och fatta egna beslut.
Du är en god lagspelare som värdesätter teamarbete.
Du har körkort.
Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri och erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppen- samt slutenvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda dig?
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Ett engagerat och professionellt team av kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Generösa förmåner såsom bland annat rabatterat SL-kort, friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, friskvårdstimme, flextid, löneväxling med mera.
Du kan läsa om fler förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din ansökan
Vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatri Södra Stockholm, Psykiatriskt specialistteam intensiv öppenvård Kontakt
Per Söderholm per.soderholm@regionstockholm.se 08-12335399 Jobbnummer
9998230