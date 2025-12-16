Sjuksköterska till Svartedalens och Lillekärr södra vård- och omsorgsboende
2025-12-16
Dina arbetsuppgifter
Är du sjuksköterska och redo för nya utmaningar? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team på Hisingen! Vi söker nu en sjuksköterska till Kärra Hus Vård och omsorgsboende!
Hos oss får du ett fritt och varierande arbete där du har möjlighet att påverka och planera din arbetsdag.
Dina arbetsuppgifter innebär att bedöma, planera och strukturera arbetet mot patienten utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du kommer självständigt att utföra medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser men samverkar i tvärprofessionella team kring patienten. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och våra kvalitetsregister samt handleder och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal. Du arbetar utifrån grundschema, vilket innebär att du jobbar i huvudsak dagtid under vardagar med ca fyra kvällar i månaden och tjänstgöring var fjärde helg.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med bra förmåner. Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket är det självklart ett plus men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad sjuksköterska. Vidare är B-körkort ett krav.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en välutvecklad samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Mötet med patienter och anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och kan skapa dig en förståelse för motpartens behov samt ger ett gott bemötande. Låter det som ett arbete för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Rekrytering pågår fortlöpande under tiden som annonsen är aktuell.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Lina Gustin lina.gustin@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3668973
