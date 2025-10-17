Sjuksköterska till Strokemottagningen, Gällivare Sjukhus
2025-10-17
Strokemottagningen finns i nära anslutning till öppenvårdsrehabiliteringen. På strokemottagningen följs patienter med TIA och stroke upp. På öppenvårdsrehabiliteringen bedrivs rehabiliteringen av ett multimodalt team där arbetet baseras på en helhetssyn och en strävan efter att ha en gemensam syn på patientens individuella mål och behov av insatser. Vi arbetar också nära vår paramedicinska enhet där vi träffar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer, och där vi delar erfarenheter och hjälper varandra.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med C1 nivå i svenska. Det är meriterande om du har strokekompetensbevis, har rehabiliteringsmedicin eller likvärdiga erfarenheter. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvård, gärna inom neurologi och /eller rehabilitering.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du strukturerad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Vidare värderar du och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta medVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett särskilt intresse för strokevård. Som strokesjuksköterska har du huvudansvar för strokemottagningen där du kallar och följer upp patienter med TIA och stroke. Vi ser att du är drivande i strokefrågor, förkovrar dig, håller rutiner uppdaterade även för vårdavdelning samt primärvård och kommun. I arbetet kan även ingå att administrera och ansvara för kvalitetsregistret Riksstroke.
Öppenvårdsrehabiliteringen riktar sig till vuxna personer som på grund av skada eller sjukdom har måttliga eller stora aktivitets- och delaktighetsbegränsningar. Det kan vara personer med sammansatta, långvariga och ibland återkommande rehabiliteringsbehov efter bland annat stroke och andra neurologiska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar samt ortopediska åkommor. Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära övriga professioner inom teamet - arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och undersköterska. Du träffar patienter både enskilt och i grupp, även tillsammans med andra i teamet. Sjuksköterskan handhar det medicinska måendet hos patienten, såsom exempelvis elimination, nutrition, medicinering m m. Tillsammans med teamet planerar du för arbetet på öppenvårdsrehabiliteringen, patienters rehabiliteringsplaner och gruppaktiviteter.
Det här erbjuder vi dig- Flextid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Malin Marsja Martinsson malin.marsja-martinsson@norrbotten.se 0970-191 62
9561899