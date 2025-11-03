Sjuksköterska till Strokeenheten/Neurorehab, Sunderby sjukhus
2025-11-03
Strokeenheten/Neurorehab tillhör Neurocentrum på Sunderby sjukhus. Avdelningen har 14 vårdplatser (Neurorehab 5, Strokeenheten 8 samt 1 plats som tillhör larmkedjan "Rädda Hjärnan").
I anslutning till avdelningen finns strokerehabteamet (SHR), Strokemottagningen och Rehabiliteringsmedicin mottagning.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har kunskaper i journalsystemet Cosmic samt om du har tidigare erfarenhet av arbete med stroke och neurorehabpatienter samt trombolysbehandling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser, som person har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett multiprofessionellt team. Du ser värdet av att bidra med din kunskap samtidigt som du lyssnar in och tar tillvara på andras perspektiv. Du är också initiativtagande och tar ansvar för att driva arbetet framåt, både i det dagliga arbetet med patienten och i avdelningens förbättringsarbete.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på Strokeenheten/Neurorehab ansvarar du över omvårdnadsprocessen vilken innebär att omvårdnadsplanering, medicinsk övervakning och individuell rehabilitering fortlöper under dygnets alla timmar. Det ingår att dagligen leda, fördela, prioritera och utvärdera det behovsstyrda och rehabiliteringsfokuserade omvårdnadsarbetet.
Avdelningens målsättning är att arbeta med hela vårdkedjan, från det akuta insjuknandet i stroke tills det att patienten skrivs ut med stöd av vårt SHR-team. Hos strokeenheten arbetar du tillsammans med teamet utifrån tydliga rutiner som grundas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för stroke. Det handlar bland annat om att göra självständiga bedömningar kring patientens neurologiska tillstånd och snabbt agera under den akuta fasen med syfte att förebygga sekundära skador på hjärnan. Fasta rutiner och tydliga direktiv kring vilka intervall patientens vitalparametrar ska befinnas sig inom skapar trygghet och effektivitet.
På avdelningen arbetar vi i multiprofessionella team där sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, undersköterska och rehabinstruktör ingår. Utöver detta har vi på avdelningen en utvecklingsledare som bidrar till att du som sjuksköterska kan lägga ditt fokus på patienten. Bra teamarbete, god kommunikation och väl inarbetade strukturer för rehabiliteringsprocessen gör att patienter på relativt kort tid kan göra stora framsteg, vilket är en spännande resa att vara delaktig i.
Skulle du vilja komma och hospitera hos oss, kontakta Enhetschef Erica!
Det här erbjuder vi dig
• Individuell introduktion med erfaren personal
• Internutbildningar inom olika sjukdomar och tillstånd
• Utbildningsprogram Rehabkörkort och Strokekompetensbevis
• Delaktighet, utveckling och möjlighet till egna ansvarsområden
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Erica Boman erika.boman@norrbotten.se 070-284 06 92 Jobbnummer
9584666