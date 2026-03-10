Sjuksköterska till Strokeenheten/Neurologisk övervakningsenhet i Huddinge
2026-03-10
Delar du vår fascination för hjärnan och vill vara med där det händer saker? Lockas du av en miljö med snabba beslut och korta vårdtider, där du får utvecklas både som sjuksköterska och individ? Då är du den rätta och ska söka till vår akuta strokeavdelning i Huddinge!
Du erbjuds
glada, kompetenta och trygga kollegor samt närvarande chefer
en individuellt anpassad inskolning baserat på din erfarenhet och dina behov
att arbeta med strokevård i framkant och en möjlighet att utveckla din kompetens inom neurologi samt spetskompetens inom akutneurologi, för dig som inte har den erfarenheten sedan tidigare
möjlighet till att gå utbildning inom Neurologisk vård på 15hp, framtagen i ett samarbete med Karolinska Institutet
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Hos oss ingår du i ett team tillsammans med undersköterskor, läkare och hälsoprofessioner och arbetar med akutneurologisk omvårdnad och övervakning.
Du blir en del av en sammansvetsad arbetsgrupp där alla hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar för att sätta patienterna först. Du växlar mellan vårdavdelningsarbete, akut omhändertagande och övervakning av svårt sjuka neurologiska patienter på NAVE.
Vår larmverksamhet bedrivs dygnet runt. På vår avdelning finns även en akut övervakningsenhet, NAVE. Du kommer att kontrollera vitala funktioner i form av andning, cirkulation, medvetandegrad, metabola parametrar samt neurologisk status. På NAVE ges även specifikt medicinska behandlingar såsom trombolys, CPAP, cough assist och anti-epileptisk intravenös behandling. Där vårdar vi även patienter med trach.
Annonsen avser tillsvidaretjänst förlagd till dag/kväll och helg tjänstgöring. Du arbetar 2 helger av 5. Vår verksamhet omfattas av Vårdförbundets 24/7-avtal. Avtalet ger dig som arbetar kombinerad tjänst dubbelt OB för dina nattpass. Dessutom får du en kvarstannandebonus för varje avslutat arbetsår, vilket ger dig 40 extra timmar i din tidsbank, som du kan ta ut i ledighet eller pengar.
Vi söker dig som
är engagerad i din yrkesroll och intresserad av stroke och neurologi
tar eget ansvar för ditt arbete och gör det som krävs för ett bra slutresultat
följer struktur och planer men är också bekväm i att omprioritera vid behov
arbetar bra med andra människor samt relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt
du visar respekt för patienten, ger säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Hjärta Kärl och Neuro, Omvårdnadsområde Neurologi Kontakt
Caroline Bengmark 072-5840618 Jobbnummer
9788062