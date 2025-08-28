Sjuksköterska till Strokeenheten avd.58 Karlskrona
Medicinkliniken är en del av området för specialiserad vård vid Blekingesjukhuset.
Vårt uppdrag är att ge somatisk specialistvård till Blekinges befolkning inom internmedicinens subspecialiserade områden. Vår verksamhet finns både i Karlshamn och i Karlskrona.
På avdelning 58 har vi Region Blekinges vårdplatser för den akuta strokevården och i mån av plats patienter med neurologiska sjukdomar. Avdelningen ansvarar också för Rädda hjärnan-larmen i östra Blekinge. Ambitionen framgent är att alla patienter med akut stroke ska möjliggöras en direktinskrivning på avdelning 58.
Som anställd hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, kostnadsfri tillgång till gym, gruppträning och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Hos oss varierar arbetsuppgifterna från den ena dagen till den andra. Genom teamarbete samarbetar vi med flera andra professioner som till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped med flera.
På vår avdelning vårdas strokepatienter från det akuta omhändertagandet fram tills det är dags för utskrivning eller förflyttning över till rehabilitering. En sjuksköterska på avdelningen ansvarar för rädda hjärnan-larmen; denne möter upp ambulansen på röntgen och påbörjar eventuell trombolys-behandling redan där. Vi arbetar aktivt för att korta våra ledtider och för att utveckla vår strokevård på alla områden. Innan du blir ansvarig för rädda hjärnan-larmen ska du känna dig van på avdelningen och ha gått vår egen internutbildning för detta. Vi kan även vårda patienter med neurologiska sjukdomar såsom exempelvis hjärntumörer, MS, ALS, Parkinson, epilepsi, yrsel och huvudvärk. Avdelningen har i dagsläget 14 vårdplatser fördelade i 2 vårdlag.
Vårt arbete bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och utgår från en helhetssyn på patienten.
Avdelningen har idag två stycken vårdlag som bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor. Vardagar kl. 7-15 finns koordinatorer på plats som har hand om telefonsamtal, bokar transporter, bokar undersökningar, förbereder för utskrivning med mera.
Du får hos oss möjlighet att utvecklas i ditt yrke. All personal får gå strokekompetensutbildning. Vi använder oss av den nya, webbaserade utbildningen som även ger dig 3 högskolepoäng. Vi erbjuder olika internutbildningar och vid intresse kan du även få möjlighet att gå olika externa vidareutbildningar som är relevanta för vår verksamhet.
Anställningen omfattar rotationstjänstgöring dag, kväll, natt och helg.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet från yrket är det värdefullt för oss, men även nyutexaminerade sjuksköterskor är varmt välkomna. Som person är det viktigt att du är lyhörd, öppen och kommunikativ. Du ser och tar tag i saker på eget initiativ. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Inför tillsättning
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidare anställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (blankett 442.9 på Polismyndighetens hemsida).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
