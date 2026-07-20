Sjuksköterska till strokeavdelning 85 B1
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2026-07-20
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Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Avdelning 85B1 ingår i verksamhetsområde neuro och arbetar med akut strokevård för vuxna patienter. Hos oss kombineras avancerad akutsjukvård med nära omvårdnad, teamarbete och kontinuerlig utveckling.
Avdelningen har 14 vårdplatser fördelade på två vårdlag. Utöver detta arbetar vi med det akuta strokeflödet med vårt "Rädda hjärnan"-team där en sjuksköterska och en undersköterska tar hand om patienter som kommer in med misstänkt stroke direkt via akutmottagningen.
Som sjuksköterska hos oss får du arbeta nära patienterna i den akuta fasen, med övervakning, behandling och omvårdnad som kan göra stor skillnad för patientens återhämtning och framtid.
Vi arbetar i interprofessionella team tillsammans med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister och administrativ personal. Samarbetet mellan olika yrkesgrupper är en viktig del av vårt arbete och något många uppskattar hos oss.
Vi lägger också stor vikt vid arbetsmiljö och utveckling. Därför har vi dagliga reflektionsstunder och arbetar kontinuerligt med förbättringar av både arbetssätt och vårdmiljö. På avdelningen pågår dessutom flera utvecklings- och forskningsprojekt i samarbete med Uppsala universitet.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på strokeavdelning 85B1 arbetar du med akut strokevård och omvårdnad av vuxna patienter.
Du ansvarar för omvårdnadsprocessen, administrerar läkemedel och leder det dagliga arbetet tillsammans med teamet runt patienten. Arbetet är varierande och innebär både akuta situationer och nära patientkontakt.
Du får en introduktion anpassad efter dina erfarenheter och en mentor som stöd under ditt första år hos oss.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av strokevård eller akutsjukvård, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill utvecklas inom neurologi och akutsjukvård.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Din kompetens
Vi söker dig som är ansvarstagande, samarbetsinriktad och trygg i mötet med patienter och kollegor.
Du behöver kunna prioritera och behålla lugnet i ett arbete där tempot ibland är högt. Samtidigt tror vi att du uppskattar teamwork, utveckling och att arbeta nära patienterna.
Vi värdesätter kollegor som bidrar till en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid (dag, kväll och varannan helg) på en arbetsplats där patientsäkerhet, utveckling och arbetsmiljö står i fokus.
Hos oss får du:
• Individanpassad introduktion
• Mentor under första året
• Kompetensutveckling och strokecertifiering
• Varierande arbetsuppgifter
• Erfarna och hjälpsamma kollegor
• Ett team med god sammanhållning
Som sjuksköterska inom slutenvården får du även ett slutenvårdstillägg på 2000 kronor per månad utöver grundlönen. Du får dessutom en anpassad introduktion med erfarna kollegor och möjlighet till kompetensutveckling, bland annat genom en rikstäckande strokekompetensutbildning med certifiering.
Är du nyutexaminerad sjuksköterska ingår yrkesintroduktionen "Kliniskt utvecklingsår" som en del av din introduktion. Utbildningen ger fördjupade kunskaper och en trygg start i yrkesrollen. Under det första året avsätts 20% av arbetstiden till utbildning och utveckling – med bibehållen lön.
Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Claes Sundvik, claes.sundvik@akademiska.se
, 018-617 36 25
Biträdande avdelningschef Caroline Salci 018-617 40 58
Biträdande avdelningschef Aysel Baysal 018-617 44 67
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
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Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS671/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10007533