Sjuksköterska till strokeavdelnin 58, Medicinkliniken
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskrona
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Avdelning 58 är Region Blekinges strokeenhet. Här finns 14 st. ordinarie vårdplatser för den akuta strokevården och i mån av plats även patienter med neurologiska sjukdomar. Avdelningen ansvarar också för rädda-hjärnan-larmen i östra Blekinge och utför trombolysbehandlingar. Målsättningen är att alla patienter med akut stroke direkt ska vårdas på avdelning 58.
Om jobbet
Hos oss varierar arbetsuppgifterna från den ena dagen till den andra. Genom teamarbete samarbetar vi med flera andra professioner som till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped med flera.
På vår avdelning vårdas strokepatienter från det akuta omhändertagandet fram tills det är dags för utskrivning eller förflyttning över till rehabilitering. En sjuksköterska på avdelningen ansvarar för rädda hjärnan-larmen; denne möter upp ambulansen på röntgen och påbörjar eventuell trombolys-behandling redan där. Vi arbetar aktivt för att korta våra ledtider och för att utveckla vår strokevård på alla områden. Innan du blir ansvarig för rädda hjärnan-larmen ska du känna dig van på avdelningen och ha gått vår egen internutbildning för detta. Vi kan även vårda patienter med neurologiska sjukdomar såsom exempelvis hjärntumörer, MS, ALS, Parkinson, epilepsi, yrsel och huvudvärk. Avdelningen har i dagsläget 14 vårdplatser fördelade i 2 vårdlag.
Vårt arbete bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och utgår från en helhetssyn på patienten.
Avdelningen har idag två stycken vårdlag som bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor. Vardagar kl. 7-15 finns koordinatorer på plats som har hand om telefonsamtal, bokar transporter, bokar undersökningar, förbereder för utskrivning med mera.
Du får hos oss möjlighet att utvecklas i ditt yrke. All personal får gå strokekompetensutbildning. Vi använder oss av den nya, webbaserade utbildningen som även ger dig 3 högskolepoäng. Vi erbjuder olika internutbildningar och vid intresse kan du även få möjlighet att gå olika externa vidareutbildningar som är relevanta för vår verksamhet.
Anställningen omfattar rotationstjänstgöring dag, kväll, natt och helg.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet från yrket är det värdefullt för oss, men även nyutexaminerade sjuksköterskor är varmt välkomna. Som person är det viktigt att du är lyhörd, öppen och kommunikativ. Du ser och tar tag i saker på eget initiativ. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Inför tillsättning
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Sökande som är aktuell för anställningen ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister.
Vi tillämpar löpande intervjuer och urval, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge
För information om aktuell lönestatistik samt gällande kollektivavtal, klicka på Förmåner - Region Blekinge - Region Blekinge och läs under fliken "lön". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Emma Lundgren 0455-734968 Jobbnummer
9981099