Sjuksköterska till Stroke- och rehabiliteringsavdelningen, Örnsköldsvik
2026-02-04
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Stroke- och rehabiliteringsavdelningen tillhör Närsjukvårdsområde Norr och är en av tre medicinavdelningar vid Örnsköldsviks sjukhus. Avdelningen har inriktning mot stroke- och geriatrisk rehabilitering samt även akut medicinsk akutsjukvård.
Vi söker nu 2 sjuksköterskor till vårt team! Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i ett team med läkare, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator samt dietist. Du ansvarar bland annat för patienters omvårdnad, läkemedelshantering samt genomförande av beslutad behandling.
Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling och vi tillhandahåller internutbildningar. Vi använder oss av önskeschema som ger en viss möjlighet att kunna anpassa sina arbetspass samt 2 av 5 helger gällande helgtjänstgöring. Möjlighet till friskvård finns i form av friskvårdtimme eller friskvårdsbidrag. Vi tillämpar Kompetenstrappa och eventuell möjlighet till avbetalning av studielån som vi berättar mer kring vid intervju.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
