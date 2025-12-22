Sjuksköterska till stroke- och medicinavdelningen
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs / Sjuksköterskejobb / Bollnäs Visa alla sjuksköterskejobb i Bollnäs
2025-12-22
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs i Bollnäs
, Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
Medicinavdelning 4 i Bollnäs är en akutvårdsavdelning inriktad mot stroke, TIA och akutmedicin. Här arbetar vi i ett multidisciplinärt team som består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeut samt logoped, vi har även nära samarbete med dietist och kurator. Med ett personcentrerat synsätt ser vi till att patienten blir delaktig i sin vård och att både patient och anhöriga är trygga och väl omhändertagna. Vi följer nationella riktlinjer och arbetar ständigt med att förbättra strokevården.
Nu söker vi sjuksköterskor som vill bli en del av vårt team - kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss är du omvårdnadsansvarig för avdelningens patienter. I mån av tid och i dialog med undersköterska deltar du även i omvårdnadsarbetet. Du arbetar tätt tillsammans med undersköterskor och har ett nära samarbete med resterande kollegor i teamet. Då våra strokepatienter ofta är i behov av rehabilitering deltar du även i den processen.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat
• arbeta med iordningställande och administrering av läkemedel
• arbeta utifrån omvårdnadsprocessens samtliga steg
• handha bland annat blodtransfusioner, pleuratappning, ascitestappning, sonder och infusioner av olika läkemedel samt förbereda och assistera vid lumbalpunktion
• samverka med kommun och primärvård.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion samt möjlighet att få gå en strokekompetensutbildning
• ett omväxlande arbete där du möter många olika patientgrupper och utvecklar en bred sjuksköterskekompetens
• utvecklas tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor, där samverkan mellan olika yrkeskategorier är en självklarhet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Rollen som sjuksköterska hos oss ställer höga krav på att du har en god samarbetsförmåga samt är lyhörd och kommunikativ i mötet med andra människor. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter samtidigt som du behåller lugnet i pressade situationer. Dessutom arbetar du strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och uppskattar ett tempofyllt arbete i en lärorik miljö.
Som sjuksköterska hos oss ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet av strokevård och/eller har strokekompetensutbildning är det meriterande för tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Lisabell Westergren, vårdenhetschef lisabell.westergren@regiongavleborg.se 0278-381 38 Jobbnummer
9658669