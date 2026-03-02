Sjuksköterska till Strålbehandlingsenheten, Centralsjukhuset Karlstad
2026-03-02
Vill du arbeta i ett kunnigt team där teknik och omvårdnad möts? Hos oss på Strålbehandlingsenheten får du en viktig roll i en modern verksamhet som ständigt utvecklas.
Din arbetsplats
Strålbehandlingsenheten på Centralsjukhuset i Karlstad är en del av Onkologikliniken. Vår moderna enhet har en ny datortomograf, två linjäracceleratorer och dosplanering. Vi behandlar de flesta förekommande cancersjukdomar hos patienter över 18 år. Upptagningsområdet är hela Värmland. På enheten arbetar sjuksköterskor, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, läkare och ingenjörer i ett nära samarbete.
Det nära samarbetet över yrkesgränserna är något som vi är stolta över och beroende av för att vara den välfungerande enhet vi är idag. Vi är en utvecklingsinriktad arbetsgrupp som arbetar för att förbättra såväl omvårdnad som behandlingsmetoder och arbetssätt. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom arbetet med strålbehandling.
Har vi lyckats kittla din nyfikenhet? Hör av dig så berättar vi mer och du är välkommen på besök för att lära känna oss och verksamheten innan du söker.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi ska nu förstärka vårt team och söker dig som är intresserad av att arbeta med omvårdnad och teknik, och som tillsammans med oss vill vara delaktig i verksamhetens utveckling. Dina arbetsuppgifter är patientnära arbete där du arbetar med behandling, alltid med patientens bästa i fokus. Anställningsformen är tillsvidareanställning med krav på att fullfölja utbildningen för strålbehandling som sker på distans.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska och som har yrkeserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av cancervård, samt om du har en specialistutbildning i onkologi med inriktning strålbehandling eller har påbyggnadsutbildning i strålbehandling. Du som saknar utbildning inom strålbehandling är också välkommen att söka, vi erbjuder dig en distansutbildning i strålbehandling på 45 högskolepoäng.
För att trivas i rollen ser vi att du har personlig mognad och förmåga att agera stabilt även i situationer som kräver noggrannhet, prioriteringsförmåga och trygghet i bemötandet av patienter. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar och nya arbetssätt i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Du arbetar mål- och resultatorienterat, med fokus på att bidra till en säker och kvalitativ behandling för patienten. Vidare ser vi att du har god samarbetsförmåga och att du värdesätter det nära samarbetet med olika professioner på enheten. Vi uppskattar också att du är lojal, både i relation till verksamhetens uppdrag och till kollegorna du arbetar tillsammans med.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker fortlöpande. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Onkologiska kliniken, OpS Onk strålbehandling
