Sjuksköterska till statlig verksamhet inom rättsvård och tillsyn
Keun AB / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-11-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keun AB i Gävle
, Västerås
, Täby
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker legitimerade sjuksköterskor till uppdrag hos en statlig verksamhet som ansvarar för klientnära vård inom ramen för tillsyn, säkerhet och rehabilitering.
Som sjuksköterska i denna miljö arbetar du med patienter som befinner sig under särskilda förhållanden, ofta med komplexa vårdbehov. Du samarbetar nära annan personal inom verksamheten samt medicinskt ansvariga yrkesgrupper. Uppdragen kan vara både kortare och längre - anpassade efter dina önskemål och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Bedömningar och mottagningsarbete med personer i förvar eller under särskild tillsyn
Läkemedelshantering och medicinska behandlingar
Hälsosamtal och hälsofrämjande arbete
Samverkan med läkare och övriga professioner
Dokumentation enligt gällande rutiner och myndighetskravKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från psykiatri, beroendevård eller annan verksamhet med komplexa patientgrupper är meriterande
Trygg i din yrkesroll, flexibel och med god förmåga att möta människor i utsatta situationer
Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Möjlighet till varierande uppdrag över hela landet
Personlig kontakt och kontinuerligt stöd från våra konsultchefer
Flexibilitet - du väljer själv när och var du vill arbeta
Om Linkyou
Linkyou är ett modernt bemanningsföretag med fokus på vårdbemanning. Vi har lång erfarenhet av bemanningsbranschen och vet hur viktigt det är att våra konsulter känner sig trygga, uppskattade och har möjlighet att växa i sin yrkesroll. Hos oss får du personlig kontakt, konkurrenskraftiga villkor och flexibilitet i ditt arbetsliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keun AB
(org.nr 559205-7490) Arbetsplats
Linkyou Jobbnummer
9609155