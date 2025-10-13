Sjuksköterska Till Ssih Trosa Gnesta
Välkommen att jobba tillsammans med oss!
Vi är en liten enhet med glada och positiva medarbetare som söker en ny engagerad kollega till vår SSIH-enhet i Trosa-Gnesta!Publiceringsdatum2025-10-13Om företaget
I SSIH, -specialiserad sjukvård i hemmet, arbetar vi främst med palliativa patienter i alla åldrar och med olika diagnoser. Vårt mål är att ge patienten en god livskvalitet vid en svår livssituation och att möjliggöra för patienter att vara hemma även vid svår sjukdom. Vi har även patienter som behöver tillfälliga insatser från oss på SSIH under en tid, så som exempelvis nutritionsdropp, blodtransfusion eller antibiotika. Vi arbetar i multiprofessionella team, med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Våra patienter är boende i både Trosa och Gnesta kommun men vi utgår från våra lokaler på Vårdcentralen Trosa. Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i SSIH arbetar du hemma hos patienten och har ett helhetsansvar för omvårdnaden som planeras tillsammans med patienten. Du gör även bedömningsbesök, vid behov tillsammans med läkare. Arbetet innefattar exempelvis hantering av medicinteknisk utrustning, centrala infarter, infusioner, smärtlindring, hantering av drän, transfusioner, patient/närståendesamtal och samordning av basala omvårdnadsinsatser. Du samarbetar ofta med primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden, biståndshandläggare och kommunens hemtjänstgrupper.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med . Du har arbetat några år och är trygg i din roll. Du är ansvarstagande, flexibel, van att fatta självständiga beslut och tycker om att samarbeta. Körkort B är ett krav. Du bör liksom vi, alltid vara mån om att ge våra patienter ett gott bemötande och omhändertagande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Malin Seimyr, Malin.Seimyr@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på SSIH Trosa/Gnesta!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
