Sjuksköterska Till Specialistpsykiatrisk Omvårdnadsteam (spot), Piteå
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2025-08-26
Division psykiatri har påbörjat en omställning till Nära Vård, där vi förflyttar vården ut i hemmet nära patienten. Kliniken utformar därför i dagsläget ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, SPOT. Vill du vara med på resan och utveckla framtidens psykiatri? Just nu söker vi nya medarbetare! Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan redan nu.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i de vanligaste förekommande Office-programmen, goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och B-körkort. Meriterande är utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatri. Kunskaper i journalföring, behärskar minoritesspråk samt erfarenhet av arbete i psykiatrisk vård och behandling är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person har du lätt för att anspassa dig till ändrade omständigheter. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Syftet med SPOT (Specialistpsykiatriska omvårdnadsteam) är att i en öppenvårdsform kunna ge mer individanpassande omvårdnadsinsatser i hemmet i stället för inom slutenvården. Målbilden är att kunna förkorta behovet av slutenvårdstid för patienterna samt undvika inläggning inom slutenvården om möjligt samt stärka där den ordinarie psykiatriska öppenvårdsnivån inte bedöms tillräcklig.
Vården skall vara personcentrerad och anpassad utifrån den enskilda patientens behov, förmåga och mående. Målgruppen för SPOT är patienter inom Piteå Allmänpsykiatris upptagningsområde från 18 års ålder och uppåt, vars vårdnivå är större än det som den psykiatriska öppenvården kan erbjuda i den ordinarie verksamheten, men som ändå inte bedöms vara i behov av 24 timmars slutenvård. SPOT finns tillgängligt alla dagar året runt.
Arbetsuppgifter som ingår i SPOT-teamet kan variera men innebära exempelvis stödjande samtal, beteendeobservationer, läkemedelsuppföljning, ångesthantering, telefonuppföljningar, arbeta i resursteam runt patienter med komplex problematik, uppföljning av patienter från slutenvården, stöd för patienter under permission, familjesamtal, samverkan med vårdgrannar och kommuner. SPOT arbetar på uppdrag av läkare från slutenvård eller öppenvård.
SPOT är för närvarande indelade i tre mobila team med områdesindelningar enligt följande:
Team 1, Akut team, samverkan med annan blåljusverksamhet (ambulans, polis)
Team 2, Piteå - Arvidsjaur - Arjeplog
Team 3, Piteå - Älvsbyn
Det här erbjuder vi dig
• Kontinuerliga utbildningsinsatser
• Möjlighet till handledning
• Möjlighet till att vara med och påverka utformningen av SPOT
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
