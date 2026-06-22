Sjuksköterska till Specialistpsykiatrisk omvårdnadsteam, Piteå
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-06-22
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Division Nära har påbörjat en omställning till Nära Vård, där vi förflyttar vården ut i hemmet nära patienten. Kliniken har senaste året utformat ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, SPOT. Vill du vara med på resan och utveckla framtidens psykiatri? Just nu söker vi nya medarbetare! Välkommen med din ansökan!
Vi söker
Nu söker vi dig som har svensk legitimation som sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska inom psykiatri. Du ska ha goda kunskaper i de vanligaste förekommande Office-programmen samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. B- körkort är ett krav. Vi ser gärna att du har kunskaper i journalföring och gärna erfarenhet av arbete i psykiatrisk vård och behandling. Det är även meriterande om du behärskar något av minoritetsspråken.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du som person trygg, stabil och har god självinsikt. Du kan skilja på det personliga och det professionella och kan anpassa dig till situationen. Vidare är du flexibel och har god samarbetsförmåga och ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Det här får du arbeta med
Vi söker sjuksköterska för tillsvidareanställning i Specialist psykiatriska omvårdnadsteamet i Piteå.
Syftet med SPOT (Specialist psykiatriska omvårdnadsteam) är att i en öppenvårdsform kunna ge mer individanpassande omvårdnadsinsatser i hemmet i stället för inom slutenvården. Målbilden är att kunna förkorta behovet av slutenvårdstid för patienterna samt undvika inläggning inom slutenvården om möjligt samt stärka där den ordinarie psykiatriska öppenvårdsnivån inte bedöms tillräcklig.
Vården skall vara personcentrerad och anpassad utifrån den enskilda patientens behov, förmåga och mående. Målgruppen för SPOT är patienter inom Piteå Allmänpsykiatrins upptagningsområde från 18 års ålder och uppåt. Arbetsuppgifter som ingår i SPOT-teamet kan variera men innebära exempelvis motiverande samtal, beteendeobservationer, läkemedelsuppföljning, ångesthantering, att arbeta i resursteam runt patienter med komplex problematik, samverkan med vårdgrannar och kommuner. SPOT arbetar på uppdrag av läkare från slutenvård eller öppenvård.
SPOT är för närvarande indelade i två mobila team med områdesindelningar enligt följande:
Team 1, Piteå – Arvidsjaur – Arjeplog
Team 2, Piteå – Älvsbyn
SPOTs personal bemannar också en bedömningsroll varje dag där vi bistår vårdgrannar med vår kompetens samt bedömer akut försämrade patienter genom besök tillsammans med läkare.
SPOT är inne i en spännande utvecklingsfas och strävar efter att utveckla våra arbetsmetoder som höjer vårdkvalitén för våra medborgare. Vi söker dig som trivs med varierande och utvecklande arbetsuppgifter och som har ett genuint intresse av att arbeta med psykiatriska patienter.
SPOT kommer under hösten att börja arbeta i diagnostiskt inriktade team. I tjänsten kommer du att arbeta inom något av dessa team. Vi erbjuder en arbetsplats där tillit, professionalism och utveckling står i fokus.
Ett engagerat tvärprofessionellt team blandat med nya och erfarna kollegor
En roll med stor självständighet och tydligt professionellt mandat
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och utveckling i teamet
Kollegialt stöd, handledning och strukturer för samverkan
En arbetsmiljö där vi värnar om hållbarhet, arbetsglädje och balans
Som sjuksköterska hos oss har du en central funktion i patientens vårdresa. Du ansvarar för psykiatrisk omvårdnad och uppföljning samt följer patienterna kontinuerligt över tid. Arbetet innebär bland annat att du:
deltar i bedömningar och vårdplanering
arbetar med läkemedelsuppföljning och behandling
skapar trygghet och kontinuitet för patienter och närstående
samverkar tätt med övriga funktioner såväl internt som externt
bidrar till utveckling av arbetssätt och kvalitet i verksamheten
Du erbjuds tillsvidareanställning inom Region Norrbotten, Division Nära, Vuxenpsykiatrin Piteå, för närvarande placerad inom SPOT. SPOT utgår ifrån allmänpsykiatrins lokaler på Piteå sjukhus
Det här erbjuder vi dig
Kontinuerliga utbildningsinsatser
Möjlighet till handledning
Möjlighet till att vara med och påverka utformningen av SPOT framåt
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helger. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Denna verksamhet omfattas av: Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9972692