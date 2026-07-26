Sjuksköterska till Specialistpsykiatrisk mottagning 4, S:t Eriksplan
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2026-07-26
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Vi söker dig som vill arbeta i en specialistpsykiatrisk verksamhet med varierade arbetsuppgifter och nära samarbete i team.Publiceringsdatum2026-07-26Beskrivning
Specialistpsykiatriska mottagning 4 är en öppenvårdsmottagning inom Norra Stockholm psykiatri (NSP), belägen centralt vid S:t Eriksplan.
Mottagningen har ett allmänpsykiatriskt basuppdrag där vi arbetar med läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, arbetsterapeutiska insatser, psykosocialt arbete samt gruppbehandlingar. I samma hus på Atlasområdet finns även flera högspecialiserade öppenvårdsmottagningar inom NSP, vilket möjliggör ett nära och välfungerande samarbete mellan mottagningarna.
Vi är cirka 25 medarbetare och arbetar i två team. I arbetsgruppen finns en bred kompetens med yrkesroller såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, skötare samt medicinska sekreterare. På mottagningen blir du en av fem sjuksköterskor.
Vi erbjuder en stabil och välfungerande arbetsgrupp med god bemanning. Arbetsklimatet präglas av gott samarbete, öppenhet och respekt – hos oss finns utrymme för både engagemang och arbetsglädje, och vi värnar om en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår mottagning har du en viktig roll i behandlingsarbetet med våra patienter. Arbetsuppgifter består i att följa upp och optimera läkemedelsbehandlingar (bl.a. centralstimulantiabehandling), att bedöma och fördela patientärenden, att arbeta med psykosocial och psykopedagogisk rådgivning, att bemanna rådgivningstelefon och Alltid öppet, samt viss provtagning. Som sjuksköterska ingår du i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, arbetsterapeut, kurator och psykolog.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri. Erfarenhet av arbete inom psykiatri är meriterande.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa förtroendefulla relationer med patienter, kollegor och samarbetspartners. Arbetet ställer krav på flexibilitet och förmåga att anpassa arbetet utifrån verksamhetens behov.
Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
Goda datorkunskaper är ett krav. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Vi ser gärna att du har intresse och engagemang för behandling av ADHD samt erfarenhet och kunskap inom området. Arbetet utgår från teamet, men ställer även krav på självständighet och förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter på egen hand.
Vi värdesätter intresse för utvecklingsarbete samt en bred erfarenhet och bakgrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse. Urval sker löpande under ansökningstiden.
Mottagningen tillämpar flextid under ansvar. Vi har friskvårdstimme och ger friskvårdsbidrag. Individuell lönesättning.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att höra av dig via mail till enhetschef Johanna Evengård : johanna.evengard@regionstockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 08-12340492 Jobbnummer
10011529