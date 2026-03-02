Sjuksköterska till Specialistpsykiatrisk mottagning 3
2026-03-02
Vill du jobba på en allmänpsykiatrisk mottagning med engagerad, erfaren och välutbildad personal, god stämning och utvecklingsmöjligheter? Är du dessutom intresserad av de spetsuppdrag vi har gällande patienter med emotionell instabilitet? Då är du den vi söker till vår mottagning i Alvik!
Arbetet på mottagningen är omväxlande och präglas av samarbete i tvärprofessionella team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, psykologer, sjuksköterskor och skötare.
GPM (Good Psychiatric Management) är den övergripande modell vi arbetar med i mötet med patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Dialektisk beteendeterapi (DBT) Emotional Regulation Group Therapy (ERGT), PE för PTSD, patient och närståendeutbildningar är exempel ur behandlingsutbudet på mottagningen.
Vi har också patienter med ADHD som behandlas med läkemedel, där du som sjuksköterska har en viktig roll i utvärdering och uppföljning av behandlingen.
Ett nära samarbete finns med vårdavdelningar på vår klinik, bland annat gällande självvalda inläggningar för patienter med emotionell instabilitet. Mottagningen är belägen i Alvik, tillsammans med tre andra allmänpsykiatriska mottagningar med olika inriktning vad gäller spetskompetens. För dig som inte är boende i Stockholm med omnejd så är Alvik i Bromma så nära innerstaden du kan komma. Kommunikationerna är goda, tunnelbana, tvärbana, spårvagn och buss finns ca 100 meter från mottagningen.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård. Du förväntas ta ett övergripande ansvar för samordning av insatser för de patienter du är kontaktperson för. Tät samverkan med övriga kompetenser i teamet, närstående, andra myndigheter och vårdgivare är en viktig del av arbetet.
Du bedriver psykopedagogiskt och psykologiskt behandlingsarbete utifrån kompetensnivå.
Arbetet inom psykiatri utvecklas kontinuerligt och NSP strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt. Därför är delaktighet i avdelningarnas kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare. Det finns goda utvecklingsmöjligheter i din profession.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska helst med specialistutbildning i psykiatri. Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete inom såväl psykiatrisk heldygnsvård som öppenvård.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du är intresserad av att arbeta med patientgruppen. Du är uthållig, tålmodig och flexibel samt kan anpassa ditt arbete efter varierande behov.
Goda datorkunskaper är ett krav. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
