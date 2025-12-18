Sjuksköterska till Specialistpsykiatrisk mottagning 1, S.t Eriksplan
2025-12-18
Enheten är en öppenvårdsmottagning som ansvarar för att utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomar, med fokus på patienter med bipolär sjukdom, typ 1.
Hos oss arbetar cirka 25 medarbetare som är uppdelade på två team utifrån yrkeskategorierna specialistläkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och kuratorer. Det är en välfungerande och stabil mottagning. I samma hus på Atlasområdet sitter även andra högspecialiserade öppenvårdsmottagningar som tillhör Norra Stockholms psykiatri, och närheten till dessa möjliggör gott samarbete mottagningarna emellan vid behov.
Vi önskar och har behov av dig som är intresserad och vill dela arbetsvardagen med oss!Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att ta ett övergripande ansvar för samordning av insatser för de patienter du är kontaktperson för. Tät samverkan med patientansvarig läkare och med övriga kollegor på enheten, anhöriga/närstående, andra myndigheter och vårdgivare är också en viktig del av arbetet.
Du administrerar en del läkemedel, planerar för provtagning, uppföljning av behandling, stödkontakter, vårdplanering, och du delar i kollegiet på uppgiften att sitta i rådgivningstelefonen och fördela ärenden i 1177/Alltid öppet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri alternativt erfarenhet av specialistpsykiatrisk vård i öppenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med patienter med bipolär sjukdom.
Goda datorkunskaper är ett krav. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både i team och självständigt, du tar eget ansvar för ditt arbete. Patientgruppen är av intresse för dig, du är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter varierande behov. I arbetsvardagen är det viktigt att vi kollegialt delar på sjuksköterskornas uppgifter. Vi värdesätter varierande erfarenhet och bakgrund.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
100% tillsvidareanställning. Från mars 2026, tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder också:
Kompetensutveckling Fri sjukvård i öppenvård Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag (5000 kr/år) Flextid
Frida Hedman, Enhetschef: frida.hedman@regionstockholm.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Månadslön
