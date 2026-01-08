Sjuksköterska till specialistmottagningen, Piteå Sjukhus
Specialistmottagningen tar hand om patienter för planerad mottagning inom specialiteterna medicin, ortopedi, kirurgi, njur och urologi. Kom och bli en del av vårt härliga team!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda kunskaper i svenska, minst på C1-nivå. Det är meriterande om du har distriktssköterskeutbildning eller annan specialistutbildning inom någon av mottagningens inriktningar. Erfarenhet av arbete i journalsystemet Cosmic är önskvärt, liksom erfarenhet av arbete inom internmedicinska inriktningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är en mogen och självständig person med god samarbetsförmåga. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samtidigt som du bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Det här får du arbeta med
Specialistmottagningen har en gemensam mottagning där medicinklinikens mottagning ingår. Den omfattar mottagningar för diabetes, endokrinologi, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, familjär amyloidos samt en endoskopimottagning. Medicinmottagningen består av både läkar- och sjuksköterskeledda mottagningar där vi arbetar i team. Arbetet på mottagningen innefattar bland annat telefonrådgivning, tidsbokning, planering, sjuksköterskebesök samt att assistera läkare vid mottagningsbesök. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med gemensamma uppdrag och mål. Vi är stolta över vår enhet som präglas av hög kompetens och stor arbetsglädje! Som medarbetare på medicinmottagningen blir du en del av vårt team som består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. I rollen ingår även att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten, både lokalt och på övergripande nivå. Vår ambition är att hitta nya arbetssätt och skapa en arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och värdefulla.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, arbetstiden är förlagd måndag- fredag, dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Malin Westerlund malin.westerlund@norrbotten.se 0911-752 63, 070-397 52 63 Jobbnummer
9673820