Sjuksköterska till specialistmottagning medicin Söderhamn
2025-12-22
På specialistmottagning medicin möter vi dagligen patienter med stor variation av sjukdomar. Vi erbjuder mottagning och behandlingar inom flera specialistområden så som onkologi, reumatologi, neurologi, hematologi, endokrinologi, gastroenterologi, stroke samt allmän medicin. Vi har även sjuksköterskeledda mottagningar inom diabetes, reumatologi, neurologi, stroke samt AK-mottagning. Tillsammans arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare för att ge vård av hög kvalité.
Nu söker vi två sjuksköterskor till specialistmottagningen i Söderhamn. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska roterar du på flera av enhetens mottagningar vilket ger dig en omväxlande och spännande vardag. Du kommer ha nära samarbete med andra yrkesprofessioner på mottagningen. I rollen ingår bland annat att hantera remisser, boka patienter samt arbeta i Min vård Gävleborg där du tar emot samt hanterar ärenden digitalt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• tidbokning för läkare inom specialistmottagningens verksamheter
• telefonrådgivning och mottagningsarbete
• provtagning och bevakning av provsvar
• utföra behandlingar på uppdrag av andra kliniker
• assistera läkare vid olika undersökningar.
Vi ser gärna att du, utifrån erfarenhet och intresse, arbetar vissa pass eller en helg per månad i någon av Region Gävleborgs dygnet-runt verksamheter. Det ger dig möjlighet att bredda din kompetens och skapa värdefulla samarbeten som stärker både dig och teamet.
Hos oss får du
• en trygg och individuellt anpassad introduktion
• ett spännande och omväxlande uppdrag i ett team med bred kompetens
• ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och där du får möjlighet att utvecklas i din profession.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För den här rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunikativ. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och har vilja och intresse att hjälpa andra. Vidare ser vi att du är självgående och flexibel i ditt arbete samt kan planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
För den här rollen ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete och vi ser gärna att du har ett intresse för diabetesvård.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/3047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Medicin Bollnäs Kontakt
Katrin Olsson, Vårdenhetschef katrin.olsson@regiongavleborg.se 072-2005234 Jobbnummer
9658658