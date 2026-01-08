Sjuksköterska till Specialistaffektiva teamet - psykiatrisk öppenvård
2026-01-08
Med ett Specialistaffektivt team möjliggör vi nya arbetssätt för att möta patienternas behov. Som sjuksköterska i teamet ges du möjlighet att vara en del i ett spännande förändrings- och utvecklingsarbete där utveckling av mobilt team med hemsjukvård är en del.
Som sjuksköterska i teamet ansvarar du för helheten kring patientens psykiatriska vård. Du planerar och samordnar omvårdnadsarbetet utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt där patientens behov är utgångspunkt och där anhöriga och närstående involveras.
Arbetet är självständigt och du har möjlighet att planera din dag. Du jobbar i nära samarbete med både heldygnsvård och öppenvård i tvärprofessionella team med läkare, psykolog, undersköterska, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut, vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och stöttning kollegor emellan.
Ord från en kollega:
"Jag trivs väldigt bra med mitt arbete som sjuksköterska inom vår öppenvårdsenhet. Här går det påverka och göra skillnad för människor som behöver stöd och hjälp. Jag har kollegor som stöttar och bryr sig och jag behöver inte ta tuffa beslut ensam. Trots att vissa dagar kan vara tunga, finns det utrymme för skratt och gemenskap."
• Mottagningssjuksköterska i teamet
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en stor variation i arbetet. Rollen innebär mottagningsarbete, behandlingar, uppföljningar, stöd till patienter och närstående, genomförande av patientutbildningar samt arbete med våra studenter.
ECT-mottagningen är en integrerad del av Specialistaffektiva mottagningen där man behandlar främst djupa depressioner och bipolär sjukdom. Du kommer att få möjlighet att lära dig om ECT och rTMS som en del av din introduktion och utbildning. Du möter både inneliggande patienter och patienter inom öppenvård och utför polikliniskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår bedömningar och uppföljningar av Litiumbehandling.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och erfarenhet till vårt arbete. Du lockas av möjligheten att tillsammans med närmsta chef och kollegor utveckla och forma arbetssätt, vårdprocesser och metoder.
Du trivs med variation i arbetet och kan arbeta självständigt och uppskattar att samarbeta med kollegor såväl inom ditt team och enhet som med övriga kliniken. Du skapar struktur i ditt arbete men är flexibel och öppen för förändringar.
Du har ett genuint intresse för mötet med människor. Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och vill arbeta lösningsorienterat.
Vidareutbildning inom psykiatri är meriterande.
Anestesiutbildning är meriterande.
Vid anställning hos oss kommer du få en introduktion med internutbildning anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter.
ÖVRIGT
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/zefyren
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här: https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/personalforening---region-jamtland-harjedalen
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
