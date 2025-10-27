Sjuksköterska till specialist psykiatriskt omvårdnadsteam
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-10-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Psykiatriska kliniken, EskilstunaPubliceringsdatum2025-10-27Om företaget
Hej sjuksköterska!
Du som är intresserad av att arbeta i patentens närmiljö och använda dig av dina omvårdnadskunskaper. Vi har arbetet för dig på psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset inom SPOT-teamet: Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam.
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamet (Spot) samarbetar med klinikens slutenvårdsavdelningar och öppenvårdsmottagningar. På specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamet arbetar legitimerade sjuksköterskor, mentalskötare och samordnare.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt samt har god samarbetsförmåga.
Anställningsform
Vikariatsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet är 12 månader.
Arbetstiden är schemalagd dag- och kvälls tjänstgöring och var 3 helg.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sigvard Petersson, 072-143 35 19.
Samordnare Rosie Marie Nygren, 016-10 31 24.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på specialist psykiatriska omvårdnads teamet!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9575231