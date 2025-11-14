Sjuksköterska till Specialiserad rehabilitering, Ersta sjukhus
2025-11-14
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukvårdsenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Vår slutenvårdsavdelning för specialiserad rehabilitering öppnade i maj 2024. Hit kommer patienter som behöver rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter med kirurgiskt, ortopediskt och medicinskt rehabiliteringsbehov. Gemensam nämnare är fokus på rehabilitering och träning för att kunna återaktivera sig och återfå största möjliga självständighet. Organisatoriskt tillhör vi den geriatriska kliniken.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Hos oss arbetar du som del i ett multiprofessionellt team, med mål att förbättra patientens funktions- och aktivitetsförmåga för att återvinna bästa möjliga självständighet samt ge motivation till fortsatt rehabilitering.
Teamet består av fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor, dietister, undersköterskor, logopeder och administratörer med hög kompetens.
En heltidstjänst hos oss motsvarar 37 timmar/vecka, arbetstiderna är förlagda till både dag- och kvällspass. Du arbetar 10 helgpass på 10 helger.
Vem är du?
Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är trygg i din yrkesroll och tycker om att jobba i team. Du är flexibel, har ett högt engagemang och tycker att det är en roligt att vara en del av en ny arbetsplats där du får bidra till att forma och utveckla den. Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har erfarenhet av vård på akutsjukhus
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kirurgisk omvårdnad och/eller vidareutbildning i kirurgi.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Maria Nordin, Vårdenhetschef, maria.nordin@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Ersta diakoni
Maria Nordin maria.nordin@erstadiakoni.se
9606263