Sjuksköterska till Specialiserad palliativ vård Ludvika/Smedjebacken
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Ludvika Visa alla sjuksköterskejobb i Ludvika
2026-07-08
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Den specialiserade palliativa vården i Dalarna är en länsgemensam klinik med flera team som täcker hela länet. Vi arbetar med helhetssyn och strävar efter att skapa trygghet och god livskvalitet för patienter och närstående.
Teamarbete är grunden i vår verksamhet och vi arbetar personcentrerat med fokus på trygghet, kvalitet och kontinuitet.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med specialiserad palliativ vård i patientens hem. Du möter patienter i alla åldrar med olika diagnoser och komplexa symtom. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Bedömning och planering av vård utifrån patientens behov och hälsotillstånd
Medicinsk teknik och omvårdnad, exempelvis hantering av centrala infarter, dränage och läkemedelsbehandling via pump
Symtomlindring och stöd till patienter och närstående
Samverkan i team med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator för att skapa en trygg och sammanhållen vård
Självständigt arbete med stort ansvar och frihet - du planerar din dag och tillbringar en stor del av din tid hemma hos patienterna
Beredskap i hemmet nattetid förekommer cirka en veckanKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av palliativ vård
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll nyfiken och har ett genuint engagemang för patienter och närstående.
Intervjuer kan komma ske innan annons tiden gått ut. Vikariatet pågår till och med den 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Verksamhetschef
Annette Masgård Annette.Masgard@regiondalarna.se 0243-497106 Jobbnummer
9997397