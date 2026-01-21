Sjuksköterska till sömnapnémottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-01-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Sömnapnémottagningen tar emot patienter på remiss som ska utredas för sömnapné samt de som också fått diagnosen sömnapné och som skall behandlas med CPAP maskin. De inledande kontakterna med vår mottagning sker oftast i grupp där vi både introducerar för sömnutredning, utbildar vid behandling samt följer upp behandlingsstarter. Vi tar även emot enskilda besök för behandlingskontroller och andra patientkontakter är via tele-Q eller 1177. Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team!
På Sömnapnémottagningen är vi just nu tre sjuksköterskor och två undersköterskor där vår arbetslag präglas av en kamratlig, trevlig och kollegial anda. Vår arbetsmiljö präglas av mycket skratt och glädje! Vi är en liten grupp där vi hjälpa åt och delar på de flesta arbetsuppgifterna som finns på vår mottagning. Vi arbetar för att patienten skall få en optimal sömnapnéutredning och eventuellt kommande behandling. Hos oss står patienten alltid i centrum. Du kommer att få en introduktion i alla de delar av vårt arbete med sömnaapnépatienter samt de maskiner och tillbehör vi arbetar med i vår verksamhet. Här erbjuds du ett spännande arbete med både enskild patientmottagning, gruppundervisning och medicintekniska arbetsuppgifter. Arbetet är förlagt på dagtid måndag till fredag. Enstaka resor kan bli aktuella.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska till sömnapnémottagningen, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter vara att:
Ansvara för utredningar av sömnapné
Prova in och utvärdera ordinerat CPAP behandling
Genomföra enskilda patientbesök
Utbilda och informera patientgrupp om sömnapné
Ge återkopplingar där vi justerar CPAP inställningar och anpassar maskval
Göra behandlingsuppföljningar på våra patienter samt justera eventuella inställningar av behandling
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet av att undervisa
Har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Initiativtagande
Pedagogisk insikt
Serviceinriktad
Vi ser gärna att du som söker har ett intresse av att lära och utvecklas inom området sömnapné och CPAP-behandling.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Maria Hellman +4660181631 Jobbnummer
9695775