Sjuksköterska till sommaruppdrag i Eslöv kommun

Svensk Vårdsupport AB / Sjuksköterskejobb / Eslöv
2026-01-30


Plats: Eslöv KommunPeriod: 15 juni - 9 augusti 2026

Vill du ha ett meningsfullt och varierande sommaruppdrag där du får arbeta självständigt, utveckla din kompetens och göra verklig skillnad för patienter? Då är detta ett uppdrag för dig!

Vi söker legitimerad sjuksköterska till Eslöv kommun för arbete inom hemsjukvård på distrikt, LSS och/eller särskilt boende (SÄBO)/korttidsboende. Här får du möjlighet att arbeta brett inom kommunal hälso- och sjukvård i ett engagerat team.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal vård

Omvårdnadsbedömningar, läkemedelshantering och dokumentation

Samverkan med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga

Självständigt arbete med stort ansvar och variation

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska

Körkort B för manuellt växlad bil

Cykel kan förekomma i tjänsten

Meriterande med utbildning eller erfarenhet inom:

Hemsjukvård inom SÄBO/korttidsboende

LSS-verksamhet

Hemsjukvård inom distrikt

Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB

Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:

Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utveckling

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-02-28. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!

Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se

Arbetsgivare
Svensk Vårdsupport AB (org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Kontakt
Linn Svensson
linn.svensson@vardsupport.se
+46720777876

Jobbnummer
9714876

