Sjuksköterska till sommaruppdrag i Eslöv kommun
2026-01-30
Plats: Eslöv KommunPeriod: 15 juni - 9 augusti 2026
Vill du ha ett meningsfullt och varierande sommaruppdrag där du får arbeta självständigt, utveckla din kompetens och göra verklig skillnad för patienter? Då är detta ett uppdrag för dig!
Vi söker legitimerad sjuksköterska till Eslöv kommun för arbete inom hemsjukvård på distrikt, LSS och/eller särskilt boende (SÄBO)/korttidsboende. Här får du möjlighet att arbeta brett inom kommunal hälso- och sjukvård i ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal vård
Omvårdnadsbedömningar, läkemedelshantering och dokumentation
Samverkan med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga
Självständigt arbete med stort ansvar och variationKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Körkort B för manuellt växlad bil
Cykel kan förekomma i tjänsten
Meriterande med utbildning eller erfarenhet inom:
Hemsjukvård inom SÄBO/korttidsboende
LSS-verksamhet
Hemsjukvård inom distrikt
Därför ska du välja Svensk Vårdsupport AB
Vi är ett ISO-certifierat bemanningsföretag med över 15 års erfarenhet inom vårdbemanning. Hos oss blir du inte bara en i mängden utan vi värdesätter din kompetens och ditt engagemang. Våra erfarna konsultchefer finns alltid nära till hands för att ge stöd, svara på frågor och se till att du trivs på dina uppdrag.Vi erbjuder:
Personlig kontakt - du får en och samma kontaktperson som stöttar dig hela vägen Trygga villkor - med konkurrenskraftig lön Flexibilitet - vi matchar uppdrag efter dina önskemål Engagerad arbetsgivare - vi följer upp, lyssnar och ser till att du trivs i ditt uppdrag Kompetensutveckling - vi investerar i dig och din professionella utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan senast 2026-02-28. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte!
Kontakt:För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linn Svensson, Konsultchef +46720777876linn.svensson@vardsupport.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linn.svensson@vardsupport.se Arbetsgivare Svensk Vårdsupport AB
(org.nr 556809-5375)
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Linn Svensson linn.svensson@vardsupport.se +46720777876 Jobbnummer
9714876