Sjuksköterska till sommaruppdrag - dag, kväll eller natt
2025-11-20
Vi söker dig som är sjuksköterska och vill jobba på ett vikariat eller timvikariat sommaren 2026!
Under perioden vecka 24 till vecka 32.
Hos oss erbjuds du ett varierande, stimulerande och utvecklande arbete inom ordinärt boende och särskilt boende. Som sjuksköterska träffar du våra Karlstadsbor som är sju år och äldre. Du har en konsultativ och handledande roll och är ett stöd för omvårdnadspersonalen i de dagliga hälso- och sjukvårdsinsatser som ska utföras. Ett jobb som är viktigt på riktigt! Dina arbetsuppgifter
- Hembesök och sjukvårdsinsatser hos patienter i ordinärt boende, trygghetsboende/vårdboende och hos externa utförare.
- Uppgifter som smärtlindring, läkemedelshantering, injektioner och rådgivning.
- Jourtid ingår även telefonrådgivning.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska. Vi välkomnar även dig som är nyexaminerad då erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav.
Arbetet som sjuksköterska ställer krav på ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande i kontakten med våra kunder, anhöriga och samarbetspartners. Som person är du samarbetsinriktad, flexibel, kan arbeta självständigt samt har lätt för att kommunicera och samverka i grupp. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet enligt vår värdegrund: omtänksamma, ansvarstagande och engagerade.
B-körkort är ett krav samt att du kan cykla. Du behöver även ha goda kunskaper i det svenska språket.
Innan erbjudande om anställning begär vi att få se utdrag ur Polisens belastningsregister enligt kommunens policy
Vårt erbjudande:
Vi har individuell lönesättning och anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Som vikarie hos oss får man även lönetillägg. Lönetillägget ligger på 3000 kronor för den som jobbar heltid. Utöver detta erbjuds du som anställd i Karlstads kommun även en rad förmåner, läs mer om våra förmåner https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Urvalet kommer att starta redan under ansökningstiden och ske löpande. Välkommen att söka!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Madeleine Kvarnlöf 054-5405760
