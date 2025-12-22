Sjuksköterska till somatisk och psykiatrisk avdelning på Beroendecentrum
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Vi söker nu en sjuksköterska till avdelning 54 som ligger vid St Görans sjukhus och tillhör Beroendecentrum Stockholms sektion för akut- och heldygnsvård.
Avdelningen är en specialiserad slutenvårdsavdelning som består av 22 vårdplatser där vi vårdar patienter enligt vårdformerna HSL, LPT och LVM, med psykiatriska och somatiska tillstånd i samband med problematisk konsumtion eller beroende av alkohol.
Vi arbetar i vårdlag som består av sjuksköterskor, skötare/undersköterskor och läkare. Avdelningen är även en klinisk utbildningsavdelning, vilket innebär att du kan möta studenter från de olika professionerna hos oss. Är du utbildad sjuksköterska med intresse för beroendevård och söker efter ett varierat arbete som innefattar både psykiatrisk och somatisk vård så kan du vara den vi söker!
Arbetet
Som sjuksköterska har du ett mycket varierat och stimulerande arbete där stor vikt ligger i eget ansvar men även kollegialt samarbete. Utifrån omvårdnadsprocessen ansvarar du tillsammans med läkare, undersköterskor och vårdsamordnare för patientens vård. Du är en del av patientens sociala planering och bidrar till en bra vårdkedja med andra aktörer. I ditt dagliga arbete ingår både psykiatrisk- och somatisk omvårdnad vilket inkluderar allt från stödjande samtal till abstinensbedömning och behandling. Du använder även din medicintekniska kompetens vid exempelvis sövning på grund av abstinens, såromläggning, katetersättning och intravenös behandling. Hos oss är den ena dagen aldrig den andra lik på grund av kombinationen av patienternas egna förutsättningar och vårdtidernas generella längd på 2-3 dagar.
Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete. Inom Beroendecentrum Stockholm ger vi dig stora möjligheter att utvecklas i din profession. Vi jobbar utifrån kompetensmodeller för sjuksköterskor och säkerställer att du får de utbildningar som du behöver för att utvecklas i din roll. För oss är det också viktigt att våra medarbetare har en arbetsplats där man trivs och mår bra. Bland annat erbjuder vi friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och fri sjukvård i öppenvård. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (beroendecentrum.se)
För oss är det viktigt att lära av varandra och hitta bra arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta dem som behöver vår hjälp. Vi uppskattar att människor är olika och ger dig möjlighet att utveckla dina egna intresseområden i ditt jobb inom ramen för verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-22Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är
Prestigelös och intresseras av beroendevården.
Du ser människan bakom sin sjukdom då våra patienter ofta befinner sig i både tuffa och utsatta situationer.
Ger en personcentrerad vård samt ett gott bemötande.
Du är lösningsfokuserad och att du kan hantera akuta situationer.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Dag/kväll 38,15 tim/vecka. Vi arbetar två helger av fem. Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
Urval och intervjuer genomförs löpande.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
