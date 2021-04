Sjuksköterska till Solljungahälsan i Örkelljunga - Lideta AB - Sjuksköterskejobb i Hässleholm

Lideta AB / Sjuksköterskejobb / Hässleholm2021-04-13Lideta Hälsovård är ett vårdbolag främst verksamt inom svensk Primärvård som grundades 2001. Vi delar upp verksamheten i områdena Barn-och kvinnosjukvård, Husläkarmottagning, Digital vård, Psykisk Hälsa och Företagshälsovård. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambitionen att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Vi har idag cirka 50 vårdenheter och omkring 300,000 listade patienter i fem regioner. I Lideta Hälsovård ingår också vårdkoncernen Mama Mia.Mama Mia grundades 1988 och är idag Skandinaviens enskilt största bolag inom barn- och kvinnosjukvård med mottagningar i Stockholm och Skåne. Mama Mias verksamhet omfattar mödravård, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, obstetriska ultraljud, barnavårdscentral samt barn-och ungdomsmedicinsk mottagning.Lideta växer både genom förvärv av enskilda vårdenheter samt genom en kontinuerlig utökning av verksamheten på respektive ort. De senaste åren har företaget också investerat mycket i olika digitala initiativ med målet att öka tillgängligheten för Lidetas patienter.Vi söker dig som är sjuksköterska. Vill du vara med och arbete tillsammans med oss på vår fina vårdcentral Solljungahälsan? Då vi har en medarbetare som ska vara föräldraledig, så söker vi dig som vill axla hennes uppdrag fr.o.m. 2021-08-01 t.o.m. 2022-08-31. Hos oss får du en stabil arbetsgivare och kompetenta kollegor som värdesätter arbetsglädje!Vad erbjuds du?Du kommer att arbeta med mottagningsarbete, telefonrådgivning, tidbokning och triagering. Vi arbetar med journalsystemet PMO, vilket är meteriterande om du arbetat med sedan tidigare.På vårdcentralen har vi diabetesmottagning, äldremottagning, astma och KOL och hypertonimottagning.Vi erbjuder dig en stabil arbetsplats. Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!Vem söker vi?Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.Anställning och ansökan:Tjänsten är ett föräldravikariat fr.o.m. 2021-08-01 t.o.m. 2022-08-31. Det finns goda möjligheter till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Verksamhetschef Mona Andersson, mona.andersson@lideta.se alt. 0708-255020.Om vårdcentralen:Solljungahälsan i Örkelljunga har målsättningen att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet, kontinuitet och vårdkvalitet. Personalgruppen består av distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sjukgymnast och arbetsterapeut. För mer information: http://solljungahalsan.se/ Vi ser fram emot din ansökan!Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.Varaktighet, arbetstidHeltid Vikariat2021-04-13FastSista dag att ansöka är 2021-05-09Lideta AB5689365