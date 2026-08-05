Sjuksköterska till Södra skärgården - balans mellan hav, hälsa och arbete
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-08-05
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Om jobbet
Är du legitimerad sjuksköterska och söker ett flexibelt och omväxlande arbete i natursköna Södra Skärgården? Vi söker nu dig som vill arbeta som sjuksköterska i vårt engagerade team inom den kommunala hälso-och sjukvården. Du kommer att bli en del av ett erfaret och stödjande team där vi stöttar varandra och arbetar för att erbjuda god och nära vård för dem vi finns till för.
Du kommer att arbeta inom ordinärt boende, Vård- och omsorgsboende och inom Bostad med Särskild Service. Du har din utgångspunkt på Styrsö vårdcentral. Hos oss arbetar vi i samma lokaler som Närhälsan och Folktandvården, vilket ger oss snabba beslutsvägar och fantastiska möjligheter till gott samarbete. Du kommer också att arbeta med digitala hjälpmedel och AI i din vardag.
Hos oss erbjuds du en god introduktion med handledning och bredvidgång samt möjlighet till löpande rådgivning. Vi ser till att du får utvecklas och bidra med dina unika erfarenheter för att stärka vårt gemensamma arbete.
Vår arbetsmiljö är exklusiv, med närheten till havet och ett aktivt arbetssätt där vi rör oss mellan patienterna med cykel eller golfbil. Kanske tycker du om att vinterbada på lunchen eller ta en egen båt till kontoret? Vi tror på balans mellan arbete och fritid och skapar trivsel genom gemensamma aktiviteter, som våra årliga kräftskivor, och sommaravslutningar på bryggan.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att skapa världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vi söker även dig som har cykelvana, där du är bekväm med att ta dig runt med cykel.
Du trivs med att jobba i ett prestigelöst klimat där alla hjälps åt och delar med sig av sin erfarenhet och kompetens. Det är självklart för dig att sätta patienten i centrum och du tycker det är roligt att utveckla och förbättra vården. Vi ser att du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du lyssnar in och skapar förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att tillgodose deras behov. Du förstår vikten av tydlig samt relevant dokumentation och kommunikation. Vidare tar du din uppgift på allvar och är mån om att slutföra det du påbörjat samt har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vi ser att du har en positiv attityd och trivs med att prioritera om arbetet vid behov.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. På vår hemsida, under Lön, ersättningar och förmåner kan du få mer information om bland annat om löneavtal, lönestatistik och olika förmåner.
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Sharareh Irajinia sharareh.irajinia@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3667082 Jobbnummer
10023565