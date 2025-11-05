Sjuksköterska till Södertälje kommun kväll/natt
2025-11-05
Vill du bli en del av en driven, engagerad och utvecklingsinriktad arbetsgrupp med höga ambitioner? Vi söker nu en sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterskejour för kvälls- och nattjänstgöring. Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att tillsammans med dina kollegor säkerställa vården och patientsäkerheten under jourtid. På kvällar är det tre sjuksköterskor i tjänst och på nätterna två. Du kommer att utföra hälso- och sjukvård på kommunens särskilda boenden, korttidsboende, LSS- och socialpsykiatriboenden.
Vi utgår från Artursberg och därifrån åker du ut på planerade och akuta besök hos patienter. Vi arbetar patientcentrerat och i arbetet ingår bland annat att följa upp och utföra ordinationer, individuella bedömningar och åtgärder utifrån dessa. En viktig del av arbetet är att stödja och handleda omvårdnadspersonal ute i verksamheterna. Hos oss får du ett fritt arbete med stor variation, där ingen dag är den andra lik. Du får använda din erfarenhet och arbeta självständigt men har alltid kollegor att konsultera och ta hjälp av vid behov. Det är ett fritt arbete med tid för reflektion mellan insatserna. På hälso- och sjukvårdsenheten arbetar vi med nära ledarskap för att erbjuda en god arbetsmiljö.
Som sjuksköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att:
• Ge hälso- och sjukvård som är anpassad efter varje individs unika behov och förutsättningar
• Handleda och stödja omvårdnadspersonal i hälso och sjukvårsfrågor i deras dagliga arbete för att säkerställa hög kvalitet på vården
• Medverka i kvalitetsutvecklingsarbete
• Hålla dig ajour med forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens område
• Samarbeta nära med kollegor för att säkerställa kontinuerlig och högkvalitativ hälso- och sjukvård dygnet runt
• Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi fokuserar på att bevara och främja hälsa snarare än att enbart behandla sjukdom
Vem är du?Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
• Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
• Goda kunskaper i dokumentation och IT
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av jourverksamhet
• Specialistutbildning inom distriktsvård, vård av äldre eller psykiatriDina personliga egenskaper
• Nytänkande och självgående
• Engagerad och prestigelös
• God förmåga att skapa relationer och arbeta med människor
• Förmåga att leda, motivera och hitta lösningar
• Trivs med att arbeta både i team och självständigt
• Tycker om att handleda omvårdnadspersonal och vara deras stöd och trygghet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Arbetstiden är förlagd till kvällar och nätter veckans alla dagar. Vi har individuell schemaläggning med en veckoarbetstid på 34,20 timmar/vecka på heltid och har delad tjänst med både kvälls och nattjänstgöring.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ingalill Eriksson ingalill.eriksson@sodertalje.se 0852304084 Jobbnummer
9589936