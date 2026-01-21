Sjuksköterska till Södersjukhusets Akutmottagning
2026-01-21
Sjuksköterska till sommarvikariat akutmottagningen
Arbetsbeskrivning
Som sjuksköterska har du ett övergripande ansvar för det första mötet med patienten där du gör en bedömning, triagering och utför ordinerade omvårdnadsåtgärder.
Du ser även till att dokumentera patientens omvårdnadsprocess i patientens journal. Vi arbetar i vårdlag som innebär ett tvärprofessionellt samarbete mellan sjuksköterska, undersköterska och akutläkare. Sortering av patienter baseras på allvarlighetsgrad.
Vårat arbetssätt i kombination med fina ljusa lokaler har resulterat i bättre arbetsmiljö för medarbetare och en behagligare vistelse för patienter. Vi arbetar i journalsystemet Take Care. För dig som är erfaren sjuksköterska så ingår det även att handleda och introducera sjuksköterskestudenter och nyanställda kollegor.
Vi erbjuder möjlighet till schema under sommaren med stor möjlighet till förlängning.
Du är strukturerad och kan prioritera då mötet med patienterna ofta kräver omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning. Detta förutsätter att du är snabb på att skapa nya relationer med patienter och kollegor. Vidare är du bekväm i att arbeta i ett varierat tempo, är ansvarstagande och har ett stort lösningsfokus.
Du har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens inom omvårdnad och akutsjukvård. Hos dig finns en ödmjuk attityd och ett etiskt förhållningssätt till din omvärld. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
