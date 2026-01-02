Sjuksköterska till Söderkulla korttidsboende!
2026-01-02
Ref: 20253001
Önskar du en arbetsplats med större frihet där du kan påverka din arbetsdag? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på dig? Just nu storsatsar vi inom Malmö stad och behöver därför utöka tjänsterna för att möta den framtida vården. Hos oss får du jobba med patienten i fokus!
Söker du efter ett arbete där du får göra skillnad på riktigt?
På Söderkulla korttidsenhet vistas malmöbor för att möjliggöra en optimal mobilisering och rehabilitering efter sjukdom. Våra vårdplatser är specifikt inriktade för såväl rehabilitering som återhämtning. Korttidens uppdrag riktas till brukare/ patienter över 18 år. Söderkulla korttidsboende är beläget på Tornfalksgatan 5 precis bredvid den populära restaurangen Rekas. Vi har 47 korttidsplatser fördelat på fyra våningsplan varav en med demensinriktning. Här arbetar du tvärprofessionellt tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnast och arbetsterapeuter. Du kommer att ha en koordinator som avlastar och stöttar dig i ditt arbete. Korttiden arbetar med utgångspunkt från den personcentrerade vården och därmed med ett rehabiliterande förhållningssätt.
Läs mer om Söderkulla korttidsboende här: Korttidsboende - Malmö stadPubliceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska på korttidsenhet innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Hos oss kommer att du arbeta nära övriga sjuksköterskekollegor, vi är sammansvetsad grupp med stor yrkeserfarenhet där vi hjälper varandra.
Vi välkomnar nu en ny kollega som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Utöver det har du:
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• God digital kompetens
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av arbete som sjuksköterska.
• Arbetslivserfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård/korttiden.
• Specialistutbildning inom relevant område.
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita och Pascal.
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Som person är du drivande och lösningsfokuserad, och är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du är flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du har också ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö, och självklart har du ett engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet. Du värdesätter därför olikheter och förstår hur kultur och grupptillhörigheter påverkar en själv och andra.
Vi erbjuder dig
Malmö stad arbetar aktivt enligt kompetensmodellen för att ge förutsättningar för våra medarbetare att kompetensutvecklas genom såväl utbildning som lärande av varandra.
• Individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina behov.
• Möjlighet till att utveckla egna ansvarsområde och driva förbättringsarbete som du är passionerad inom.
• Möjlighet att ingå i olika nätverk, som exempelvis palliativa, diabetes, nutrition och sår.
• Kontinuerliga interna utbildningar inom staden.
• Möjlighet till att självständigt planera din arbetsdag.
• Nära och engagerat ledarskap.
• Semesterväxling, friskvårdsbidrag och förmånscykel.
• Möjlighet att på sikt studera specialistubildningar, med bibehållen lön under studietid.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Schemat är förlagt mestadels dagtid. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer, vänta därför inte med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbÖvrig information
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Malmö stad
Rekryteringsservice HVOF hvof.rekrytering@malmo.se Jobbnummer
9667056