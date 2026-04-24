Sjuksköterska till Socialpsykiatrin i Säffle kommun
2026-04-24
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv?
Socialpsykiatrin är en del av Socialförvaltningen och arbetar för att personer med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet, ska få stöd att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Vi erbjuder insatser utifrån individuella behov och arbetar alltid med klienternas egen delaktighet i fokus. Socialförvaltningen har som mål att förbättra vår teamsamverkan med fokus på samarbete mellan berörda aktörer, genom ett respektfullt och professionellt bemötande.
Socialpsykiatrin i Säffle kommun består av tre enheter; Boendestödsteamet, aktivitetscenter Smedjan och ett särskilt boende.
Socialpsykiatrin utvecklar nu sin verksamhet och söker ytterligare en engagerad och trygg sjuksköterska som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du nära klienterna/patienterna och tillsammans med kollegor från olika professioner skapar förutsättningar för återhämtning, delaktighet och ett självständigt liv. Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom socialpsykiatrin hos oss kommer du att:
Arbeta med bedömningar av psykisk status och psykiatriska symtom, uppföljningar och individuellt anpassade insatser, såsom stödjande/motiverande samtal.
Ha stödjande samtal och behandlingsmetoder inom psykiatrisk omvårdnad.
Bidra med medicinsk omvårdnad, läkemedelshantering, läkemedelsuppföljningar och stöd i kontakt med hälso- och sjukvård.
Vara ett konsultativt och handledande stöd för medarbetare inom socialpsykiatrin och övriga sjuksköterskor inom hemsjukvården vid behov.
Delta i tvärprofessionella möten och utveckla verksamheten tillsammans med teamet.
Arbeta utifrån ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat förhållningssätt i vardagen.
Inneha en avgörande roll i samverkan med läkare, psykiatrin och andra aktörer.
Du ansvarar för utveckling och uppföljning av individuella vårdplaner. Vidare ser vi att du är intresserad av verksamhetsutveckling, då vi tillsamman bygger en ny teamsstruktur för våra klienter/patienter inom socialpsykiatrin.
Tillsammans med dina kollegor inom enheten, samordnare, övriga medarbetare och enhetschef kommer du att vara delaktig i att bygga upp en struktur för ert arbete. Där du huvudansvarar för patienter inom socialpsykiatri, tillsammans med din kollega. Medicintekniska hälso- och sjukvårdsåtgärder kan vara aktuella. Samverkan med övriga sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård är en viktig del i ditt uppdrag.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatri. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk omvårdnad, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Har god förmåga att skapa tillit, bygga relationer och möta människor med respekt. Trivs med att arbeta i team men också arbeta självständigt. Är strukturerad, ansvarsfull och har ett professionellt bemötande. B-körkort krävs.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet, särskilt din förmåga att skapa trygga relationer och samarbeta i team. Med en god samarbetsförmåga hanterar du arbetssituationer med ett gott omdöme och hög integritet. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit och sprider lugn.
Som sjuksköterska är du stabil och trygg i din yrkesutövning och kan självständigt hantera, organisera/prioritera olika pågående processer kopplade till din profession.
Vi erbjuder
En meningsfull vardag där du verkligen gör skillnad.
Ett engagerat och varmt arbetslag med god teamkänsla.
Möjlighet till kompetensutveckling och inflytande i utvecklingsfrågor.
Flexibilitet i planering av ditt arbete.
Kollektivavtal och förmåner enligt kommunens riktlinjer.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Intervjuer kommer att ske löpande.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Kontakt
Angelica Johansson, Vårdförbundet 0533681000 Jobbnummer
9873103