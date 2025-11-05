Sjuksköterska till Socialförvaltningen (Kommunal hälso- och sjukvård)
Ovanåkers Kommun / Sjuksköterskejobb / Ovanåker Visa alla sjuksköterskejobb i Ovanåker
2025-11-05
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovanåkers Kommun i Ovanåker
Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.
Dina ansvarsområden
Att arbeta som sjuksköterska inom Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun innebär ett varierande och stimulerande jobb.
Du arbetar med förebyggande hälso- och sjukvård i kommunens Hemsjukvård, Särskilt boende (SÄBO), Korttidsboende enligt SoL samt bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du
har möjlighet att vara med och göra skillnad. Du kommer arbeta självständigt och möta patienten i dennes hem där du utgår från patientens behov.
På Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun kan vi nu erbjuda en ledig tjänst som sjuksköterska. Denna tjänst avser heltidstjänst med huvudinriktning hemsjukvård och särskilt boende. Tjänsten innefattar kvällstjänstgöring samt i dagsläget tjänstgöring var fjärde helg. Under tjänstgöring kväll och helg arbetar medarbetaren mot kommunens samtliga ansvarsområden (hemsjukvård, särskilt boende och LSS).
Då vi är en relativt liten kommun och sjuksköterskeenhet, behöver medarbetare byta huvudområde när verksamhetens behov kräver det. Det här arbetssättet medför teamkänsla, god kollegial sammanhållning samt att erfarenhetsutbyte blir en naturlig del av vår vardag.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är arbetsuppgifterna varierande och innehåller bl.a. omhändertagande av palliativa patienter, bemöta personer med kognitiva eller psykiska sjukdomar, såromläggningar, injektioner, provtagningar och bedömning av olika hälsotillstånd.
I rollen ingår även att handleda omvårdnadspersonal, patienter och deras närstående.
Du ingår i ett hälso-och sjukvårds team tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, rehab assistenter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du har ett nära samarbete med bland annat enhetschefer, omvårdnadspersonal och primärvårdens läkare.
Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en bra arbetsmiljö med återhämtnings möjlighet och därmed skapa goda förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. En trivsam och bra arbetsmiljö är viktigt för oss.Publiceringsdatum2025-11-05Erfarenheter
Att ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett bra bemötande är viktigt.
Du ska vara lyhörd, flexibel samt ha förmåga att dela med dig av kunskap och information på ett pedagogiskt sätt.Kvalifikationer
Du är utbildad sjuksköterska och har en svensk sjuksköterskelegitimation.
Det är meriterande om du har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska, demenssköterska, vård av äldre eller inom palliativ vård.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och behärska det i både tal och skrift.
Goda datorkunskaper är en förutsättning för att kunna utföra uppdraget då vi arbetar i flera olika IT-system.
B- körkort för manuell växellåda är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och urval kommer att ske löpande under annonseringsperioden, så tveka inte med din ansökan!
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/94". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovanåkers kommun
(org.nr 212000-2304) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Kristina Leandersson 0271-57113 Jobbnummer
9590932