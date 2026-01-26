Sjuksköterska till Socialförvaltningen
2026-01-26
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer. Tjänsten är placerad inom hälso-och sjukvårdsavdelningen. Som sjuksköterska i Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsavdelning blir du en del av en engagerad och stabil
organisation med ca 100 tillsvidareanställda sjuksköterskor och ett 20-tal timvikarier. Du arbetar i sjukskötersketeamet med ansvar för patienterna inom korttidsverksamheten.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Publiceringsdatum2026-01-26
Vill du arbeta med hälso- och sjukvård där ditt professionella omdöme verkligen gör skillnad? Hos oss möter du en vardag fylld av variation, eget ansvar och ett meningsfullt uppdrag där människan alltid står i centrum. Nu söker vi sjuksköterskor som vill vara med och utveckla framtidens vård i kommunen.
Som sjuksköterska ansvarar du för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens ansvarsområden. Du arbetar med patienter i ordinärt och särskilt boende, inom funktionsstöd och socialpsykiatri beroende på din placering.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Självständigt genomföra medicinska bedömningar och insatser
• Samverka med team, anhöriga och andra aktörer kring patientens vård
• Handleda och delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal
• Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
• Aktivt delta i kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten
Arbetet sker dagtid, kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för vårdens kvalitet och har ett gott bemötande. Du behöver kunna fatta egna beslut, samtidigt som du samverkar med andra i teamet. Du har dessutom förmåga att dokumentera enligt gällande lagar och rutiner.
Vi ser också att du har:
• Sjuksköterskelegitimation
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort krävs för tjänsten
Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
Hos oss får du arbeta i en organisation där ditt omdöme, din kompetens och din insats verkligen gör skillnad varje dag.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
