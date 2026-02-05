Sjuksköterska till slutenvård Psykiatrin, Gällivare
2026-02-05
Sjuksköterskan Jenny beskriver sitt jobb: "Mitt jobb handlar mycket om verktyg för att stärka personerna som söker till oss att hitta sina egna resurser och att vara ett stöd utan att frånta en person deras egna resurser. Det bästa med mitt jobb är att jag trivs väldigt bra med mina kollegor och att det nästan varje dag känns som att jag har kunnat göra en skillnad när jag har givit av min tid till varje person." Nu söker vi efter en kollega till vår arbetsplats på den Psykiatriska vårdavdelningen på Gällivare sjukhus. Kanske är du en Gällivarebo som är sugen på att byta jobb eller rent av någon som letar efter nya utmaningar och kan tänka dig flytta till vackra Gällivare.
Vi sökerNu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift. Det är meriterande om du har VUB i psykiatri, KBT, har erfarenhet av arbete inom sjukvård och erfarenhet av psykiatri samt kunskaper i Cosmic. Vi ser gärna att du är samisktalande eller har kunskaper i andra språk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel, självgående och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Som person är du trygg, stabil har självinsikt och kan anpassa dig till situationen. Vidare värderar och ser du nyttan av att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra ett verkligt betydelsefullt arbete. Du bidrar med viktiga insatser för patienter i akuta sjukdomstillstånd eller med långvarig psykisk ohälsa. Arbetet bedrivs inom en trygg och meningsfull heldygnsvård där bemötande, relationer, hänsyn, kunskap och samtal är centrala grundpelare. På vår avdelning möter du patienter med exempelvis djup depression, personlighetsstörning, psykossjukdom, missbruk eller neuropsykiatriska diagnoser. Tillsammans i vårdlag - bestående av skötare och sjuksköterskor - arbetar du med individuellt anpassad vård genom ett kontaktpersonssystem som skapar kontinuitet och trygghet för patienten.
I din roll som sjuksköterska kommer du bland annat att:
Arbeta patientcentrerat med ett helhetsperspektiv där delaktighet för både patient och anhöriga är av stor vikt.
Delta i utformningen av vårdplaner vid inskrivning enligt HSL, LPT, LRV eller LVM, med utgångspunkt i patientens behov.
Ha nära samverkan med psykiatrisk öppenvård samt andra myndigheter, som exempelvis socialtjänst, vid samordnad individuell planering (SIP).
Vi är stolta över vår förbättringsanda med tydligt patientfokus. Här får du goda möjligheter att tillsammans med kollegor utveckla vårdprocesser, vårdmiljöer och arbetssätt - alltid med målet att skapa mer värdeskapande tid för patienten. På den psykiatriska vårdavdelningen i Gällivare arbetar vi med vuxenpsykiatriskt behandlings- och utredningsarbete. Avdelningen har 13 vårdplatser och bedriver både öppen- och slutenvård. Inom verksamheten är vi cirka 80 medarbetare och samarbetar i multiprofessionella team bestående av bland annat skötare, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sekreterare och psykiatriker.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extra-satsning på sjuksköterskor: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid förlagd enligt skiftgång. Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan
tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Jan Vesterlund jan.vesterlund@norrbotten.se 0970-194 43 Jobbnummer
9726203